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Posted 12 января, 08:30

Published 12 января, 08:30

Modified 12 января, 08:32

Updated 12 января, 08:32

Женщина попала под машину на трассе под Полевским

Женщина попала под машину на трассе под Полевским

12 января 2025, 08:30
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
48-летняя женщина пострадала в ДТП с автомобилем Toyota Vitz на трассе Екатеринбург — Полевской. Авария случилась утром 12 января 2025 года.

Свердловчанка шла по проезжей части, и в какой-то момент на нее наехал автомобиль, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

В результате аварии женщина получила различные травмы. Ее отвезли в клинику. Водитель иномарки, проживающий в Полевском, в момент ЧП был в трезвом состоянии.

Напомним, в Екатеринбурге водитель легковой машины сбил курьера, а также влетел в столб. На место инцидента приехали экстренные службы.

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