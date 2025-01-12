Женщина попала под машину на трассе под Полевским

Posted 12 января, 08:30
Published 12 января, 08:30
Modified 12 января, 08:32
Updated 12 января, 08:32
Свердловчанка шла по проезжей части, и в какой-то момент на нее наехал автомобиль, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В результате аварии женщина получила различные травмы. Ее отвезли в клинику. Водитель иномарки, проживающий в Полевском, в момент ЧП был в трезвом состоянии.
Напомним, в Екатеринбурге водитель легковой машины сбил курьера, а также влетел в столб. На место инцидента приехали экстренные службы.