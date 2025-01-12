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Posted 12 января, 12:40

Published 12 января, 12:40

Modified 12 января, 12:42

Updated 12 января, 12:42

Житель Екатеринбурга пожаловался на несвежие фрукты и овощи в «Кировском»

Житель Екатеринбурга пожаловался на несвежие фрукты и овощи в «Кировском»

12 января 2025, 12:40
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
В Екатеринбурге местный житель недоволен качеством продуктов в магазине «Кировский» на улице 8 марта.

По словам мужчины, фрукты и овощи несвежие, а также от них исходит запах гнилья. Тажке он обратил внимание на портящуюся хурму и предположил, что она уже в таком качестве появилась в магазине, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Похоже, что не в самом магазине, а во всей сети нет контроля за качеством свежей продукции, — говорит екатеринбуржец.

Напомним, в Екатеринбурге семья обнаружила червя в заказанных роллах из службы доставки. Горожане планируют сдать анализы.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Продукты#Магазин#Овощи#Фрукты#Екатеринбург#Некачественные продукты
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