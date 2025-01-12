Житель Екатеринбурга пожаловался на несвежие фрукты и овощи в «Кировском»

По словам мужчины, фрукты и овощи несвежие, а также от них исходит запах гнилья. Тажке он обратил внимание на портящуюся хурму и предположил, что она уже в таком качестве появилась в магазине, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».