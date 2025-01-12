Жителей Свердловской области предупредили о гололеде на дорогах

Posted 12 января, 06:33
Published 12 января, 06:33
Modified 12 января, 06:35
Updated 12 января, 06:35
О том, что ситуация на дорогах осложнится, свердловчан предупредили в пресс-службе «Уралуправтодора».
На дорожные участки вышли сотрудники компаний-подрядчиков для обработки противогололедными материалами. Автомобилистов призвали соблюдать внимательность во время управления транспортом и не превышать скорость.
Напомним, первые дни января 2025 года в Свердловской области стали самыми теплыми за всю историю.