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Posted 12 января, 06:33

Published 12 января, 06:33

Modified 12 января, 06:35

Updated 12 января, 06:35

Жителей Свердловской области предупредили о гололеде на дорогах

Жителей Свердловской области предупредили о гололеде на дорогах

12 января 2025, 06:33
Фото: 1MI.
В Свердловской области возможно обледенение дорог на Пермском тракте и на подъезде к Екатеринбургу 12 января 2025 года.

О том, что ситуация на дорогах осложнится, свердловчан предупредили в пресс-службе «Уралуправтодора».

На дорожные участки вышли сотрудники компаний-подрядчиков для обработки противогололедными материалами. Автомобилистов призвали соблюдать внимательность во время управления транспортом и не превышать скорость.

Напомним, первые дни января 2025 года в Свердловской области стали самыми теплыми за всю историю.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Гололед#Водители#Предупреждение#Дороги#Природа#Екатеринбург#Трассы
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