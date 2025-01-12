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Posted 12 января, 08:10

Published 12 января, 08:10

Modified 12 января, 08:12

Updated 12 января, 08:12

Жителей Тавды 8 лет не расселяют из аварийного дома

Жителей Тавды 8 лет не расселяют из аварийного дома

12 января 2025, 08:10
Фото: 1MI.
В Тавде местные жители обратились к главе СК Александру Бастрыкину с жалобой о том, что их не расселяют из деревянного дома на улице Четвертой линии, который был признан аварийным восемь лет назад.

Известно, что дом был построен в 1931 году. За это время в здании значительно износились несущие конструкции, разрушился фундамент, в стенах образовались трещины, инженерные системы неисправны, рассказали в пресс-службе областного СК.

Кроме того, в квартирах, где уже никто не живет, рухнула кирпичная кладка. В связи с этим в ведомстве начали проверку. О том, как проходит мероприятие, Бастрыкину доложит исполняющий обязанности начальника местного СК Константин Мирошниченко.

Напомним, в Березовском многодетную семью переселят вне очереди из аварийного дома.

Снос двух аварийных домов отложен в Нижнем Тагиле из-за судов
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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Жалоба#Тавда#Переселение#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Аварийный дом#СК#Константин Мирошниченко
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