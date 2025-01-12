Жителей Тавды 8 лет не расселяют из аварийного дома

Posted 12 января, 08:10
Published 12 января, 08:10
Modified 12 января, 08:12
Updated 12 января, 08:12
Известно, что дом был построен в 1931 году. За это время в здании значительно износились несущие конструкции, разрушился фундамент, в стенах образовались трещины, инженерные системы неисправны, рассказали в пресс-службе областного СК.
Кроме того, в квартирах, где уже никто не живет, рухнула кирпичная кладка. В связи с этим в ведомстве начали проверку. О том, как проходит мероприятие, Бастрыкину доложит исполняющий обязанности начальника местного СК Константин Мирошниченко.
Напомним, в Березовском многодетную семью переселят вне очереди из аварийного дома.