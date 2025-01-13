7,9 млн выделено на ремонт томографа в больнице Нижнего Тагила

Все работы подрядчику необходимо окончить не позднее 90 дней с даты заключения контракта. Специалисты разберут оборудование, демонтируют неисправную рентгеновскую трубку и установят новую. Затем аппарат соберут и настроят. Также в обязанности сотрудников подрядчика входит тестирование томографа, проверка его работоспособности и качества изображения, выяснила редакция TagilCity.ru.