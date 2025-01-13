7,9 млн выделено на ремонт томографа в больнице Нижнего Тагила

Posted 13 января, 13:54
Published 13 января, 13:54
Modified 13 января, 13:56
Updated 13 января, 13:56
Все работы подрядчику необходимо окончить не позднее 90 дней с даты заключения контракта. Специалисты разберут оборудование, демонтируют неисправную рентгеновскую трубку и установят новую. Затем аппарат соберут и настроят. Также в обязанности сотрудников подрядчика входит тестирование томографа, проверка его работоспособности и качества изображения, выяснила редакция TagilCity.ru.
Особые требования применяются к запчастям. Они должны быть оригинальным товаром завода-изготовителя и совместимы с системой компьютерной томографии, установленной в ГБ №4 Нижнего Тагила.
Гарантия на работы и замененные детали составит 12 месяцев. На тендер была подана лишь одна заявка, он признан несостоявшимся. Договор будет заключен с ООО «Медлайн Эксперт» из Барнаула.
Компания зарегистрирована в Алтайском крае в октябре 2014 года и занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Гендиректором фирмы является Петр Ткалич. Организация являлась поставщиком в 233 госконтрактах на сумму 2,6 миллиарда рублей.
Напомним, что в ГБ №4 Нижнего Тагила отремонтируют здание для центра компьютерной томографии.