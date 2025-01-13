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Posted 13 января, 11:25

Published 13 января, 11:25

Modified 13 января, 11:27

Updated 13 января, 11:27

Батарея как огонь: заработала в полную мощь после этой простой процедуры

Батарея как огонь: заработала в полную мощь после этой простой процедуры

13 января 2025, 11:25
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Если радиатор отопления плохо греет, проблема может быть связана с накоплением ржавчины, накипи, осадка внутри радиатора или с засорением труб.

Сначала нужно понять, что именно вызывает проблему. Так, если радиатор полностью холодный, то проблема, скорее всего, кроется в воздушной пробке. А если у радиатора верх горячий, а низ холодный, это вероятно вызвано отложениями. Именно осадок виноват и в то случае, если тепло неравномерно распределяется по секциям радиатора.

Для решения проблемы стоит приобрести специальную смесь, растворяющую отложения внутри радиатора. Ее необходимо добавить в воду, которая циркулирует по отопительной системе. Велика вероятность, что этот метод вернет тепло в вашу квартиру, — пишет портал «Красноярск Медиа».

Для чугунных радиаторов можно применять средства для удаления ржавчины и накипи (например, составы на основе ортофосфорной кислоты или уксусной эссенции). Для алюминиевых радиаторов подойдут более щадящие препараты. Залейте чистящее средство внутрь радиатора, оставьте его там на указанное в инструкции время, после чего тщательно промойте водой.

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Если под рукой нет профессиональных очищающих составов, можно применить уксус или лимонную кислоту:

  • Разведите 1–2 пакетика лимонной кислоты в теплой воде и залейте внутрь радиатора.
  • Оставьте на 2–3 часа, затем промойте водой.
  • Уксус (9%) также можно заливать внутрь, разведя его в пропорции 1:1 с водой.

Если проблема повторяется часто, возможно, систему отопления нужно промывать целиком. Чтобы избежать засоров, рекомендуется устанавливать фильтры грубой очистки на входе в систему. Кроме того, регулярно удаляйте воздух из радиатора, чтобы предотвратить коррозию. Если радиатор старый и сильно изношен, возможно, стоит его заменить.

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