Батарея как огонь: заработала в полную мощь после этой простой процедуры

Сначала нужно понять, что именно вызывает проблему. Так, если радиатор полностью холодный, то проблема, скорее всего, кроется в воздушной пробке. А если у радиатора верх горячий, а низ холодный, это вероятно вызвано отложениями. Именно осадок виноват и в то случае, если тепло неравномерно распределяется по секциям радиатора.