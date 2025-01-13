Батарея как огонь: заработала в полную мощь после этой простой процедуры

Posted 13 января, 11:25
Published 13 января, 11:25
Modified 13 января, 11:27
Updated 13 января, 11:27
Сначала нужно понять, что именно вызывает проблему. Так, если радиатор полностью холодный, то проблема, скорее всего, кроется в воздушной пробке. А если у радиатора верх горячий, а низ холодный, это вероятно вызвано отложениями. Именно осадок виноват и в то случае, если тепло неравномерно распределяется по секциям радиатора.
Для решения проблемы стоит приобрести специальную смесь, растворяющую отложения внутри радиатора. Ее необходимо добавить в воду, которая циркулирует по отопительной системе. Велика вероятность, что этот метод вернет тепло в вашу квартиру, — пишет портал «Красноярск Медиа».
Для чугунных радиаторов можно применять средства для удаления ржавчины и накипи (например, составы на основе ортофосфорной кислоты или уксусной эссенции). Для алюминиевых радиаторов подойдут более щадящие препараты. Залейте чистящее средство внутрь радиатора, оставьте его там на указанное в инструкции время, после чего тщательно промойте водой.
Если под рукой нет профессиональных очищающих составов, можно применить уксус или лимонную кислоту:
Если проблема повторяется часто, возможно, систему отопления нужно промывать целиком. Чтобы избежать засоров, рекомендуется устанавливать фильтры грубой очистки на входе в систему. Кроме того, регулярно удаляйте воздух из радиатора, чтобы предотвратить коррозию. Если радиатор старый и сильно изношен, возможно, стоит его заменить.
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