Близкие больше не морщат нос от запаха вареной свеклы — кладу в воду этот ингредиент

Начинайте варить свеклу в холодной воде и на медленном огне. Чем позднее закипит вода, тем меньше будет аромат. Но если ни один из этих методов вам не помог и запах все равно мешает, попробуйте запечь свеклу в фольге в духовке. При этом способе свекла вообще не пахнет и сохраняет больше витаминов.