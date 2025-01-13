Близкие больше не морщат нос от запаха вареной свеклы — кладу в воду этот ингредиент

Posted 13 января, 13:56
Published 13 января, 13:56
Modified 13 января, 13:58
Updated 13 января, 13:58
Чтобы уменьшить или избавиться от сильного запаха при варке свеклы, можно действительно использовать корочку черного хлеба. Этот способ достаточно популярен, так как хлеб впитывает неприятные запахи, делая процесс приготовления более комфортным.
Возьмите 1–2 корочки свежего или слегка подсохшего черного хлеба и опустите их в кастрюлю с водой, где варится свекла. Он впитает большую часть запаха. После варки просто выбросьте корку. Черный хлеб связывает летучие соединения, вызывающие неприятный запах.
Кулинары используют и другие лайфхаки, которые позволяют решить проблему. Например, добавляют в воду уксус или лимонный сок. Кислота, как и хлеб, нейтрализует часть летучих соединений и придает свекле более яркий цвет.
Это позволит обеспечить яркий цвет свеклы. После варки свеклу нужно положить в ледяную воду на 5 минут. После этого с нее легко снимется кожица, — советует портал «Хибины».
Также можно положить в кастрюлю 1–2 лавровых листа — их аромат частично перебивает запах свеклы. Или можно добавить немного свежей цедры лимона, апельсина или лайма в воду, которая не только нейтрализует запах, но и создает приятный аромат.
Корень имбиря, палочка корицы или несколько горошин черного перца также придадут воде приятный запах и замаскируют аромат свеклы.
Кроме того, очистите одну небольшую картофелину, разрежьте ее пополам и положите в кастрюлю. Этот корнеплод впитывает лишние запахи.
Начинайте варить свеклу в холодной воде и на медленном огне. Чем позднее закипит вода, тем меньше будет аромат. Но если ни один из этих методов вам не помог и запах все равно мешает, попробуйте запечь свеклу в фольге в духовке. При этом способе свекла вообще не пахнет и сохраняет больше витаминов.
А вот таким способом можно в разы ускорить варку фасоли.