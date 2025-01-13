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Posted 13 января, 05:43

Published 13 января, 05:43

Modified 13 января, 05:45

Updated 13 января, 05:45

Дети в селе Талицкого района остались без школы

Дети в селе Талицкого района остались без школы

13 января 2025, 05:43
Фото: Изображение Midjourney.
В селе Беляковское в Талицком районе закрылась единственная школа. С 18 декабря 2024 года дети остаются без учебы. Об этом рассказали родители школьников.

Администрация района намерена перевести учеников в школу, расположенную в деревне Мохирева, которая находится в 10 километрах от населенного пункта, где живут дети, а автобусные рейсы бывают 4 раза в день.

В связи с этим местные жители записали обращение к президенту страны Владимиру Путину и потребовали разобраться в данной проблеме, рассказали в Telegram-канале «ЧП Урала».

Напомним, в декабре 2024 года в Екатеринбурге закрылся РГППУ, так как вуз объединили с УрГПУ.

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