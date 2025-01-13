Дети в селе Талицкого района остались без школы

Posted 13 января, 05:43
Published 13 января, 05:43
Modified 13 января, 05:45
Updated 13 января, 05:45
Администрация района намерена перевести учеников в школу, расположенную в деревне Мохирева, которая находится в 10 километрах от населенного пункта, где живут дети, а автобусные рейсы бывают 4 раза в день.
В связи с этим местные жители записали обращение к президенту страны Владимиру Путину и потребовали разобраться в данной проблеме, рассказали в Telegram-канале «ЧП Урала».
Напомним, в декабре 2024 года в Екатеринбурге закрылся РГППУ, так как вуз объединили с УрГПУ.