«Домклик»: Сбер выдал 93 млрд ипотечных кредитов в новогодний период

Posted 13 января, 11:59
Published 13 января, 11:59
Modified 13 января, 11:59
Updated 13 января, 11:59
В аналитическом центре «Домклик» связывают увеличение числа выданных ипотек с возобновлением сделок по программе «Семейная ипотека». Дело в том, что на эту программу пришлось 68,9% всех оформленных ипотечных кредитов в Сбербанке за указанный период. Об этом пишет inkazan.ru.
За это время россияне оформили кредиты по всем программам с государственной поддержкой в Сбербанке на сумму 74,7 миллиарда рублей, а это около 14,4 тысячи кредитов, или 80,4% от общего числа оформленных ипотек. Доля «Арктической и дальневосточной ипотеки» составила 9,2%, а IT-ипотеки — 1,9%.
Большинство выданных в Сбербанке ипотек предназначалось для покупки квартир (87,1% от общего объема выданных кредитов).
Наибольшее количество ипотечных кредитов в этот период было оформлено в Москве, где общий объем составил 10,4 миллиарда рублей (11,2% от всех выдач банка), и в Московской области — 6,2 миллиарда рублей (6,7% от общего объема). Также среди лидеров оказались Уфа, Екатеринбург и Санкт-Петербург.