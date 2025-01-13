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Posted 13 января, 11:59

Published 13 января, 11:59

Modified 13 января, 11:59

Updated 13 января, 11:59

«Домклик»: Сбер выдал 93 млрд ипотечных кредитов в новогодний период

«Домклик»: Сбер выдал 93 млрд ипотечных кредитов в новогодний период

13 января 2025, 11:59
Фото: 1MI.
В период с 16 декабря 2024 года по 8 января 2025 года Сбербанк выдал 23,9 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 92,9 миллиарда рублей. В «Домклик» отметили, что эта сумма значительно превышает показатели первой половины декабря, когда объем выданных кредитов составил 44,6 миллиарда рублей.

В аналитическом центре «Домклик» связывают увеличение числа выданных ипотек с возобновлением сделок по программе «Семейная ипотека». Дело в том, что на эту программу пришлось 68,9% всех оформленных ипотечных кредитов в Сбербанке за указанный период. Об этом пишет inkazan.ru.

За это время россияне оформили кредиты по всем программам с государственной поддержкой в Сбербанке на сумму 74,7 миллиарда рублей, а это около 14,4 тысячи кредитов, или 80,4% от общего числа оформленных ипотек. Доля «Арктической и дальневосточной ипотеки» составила 9,2%, а IT-ипотеки — 1,9%.

Большинство выданных в Сбербанке ипотек предназначалось для покупки квартир (87,1% от общего объема выданных кредитов).

Наибольшее количество ипотечных кредитов в этот период было оформлено в Москве, где общий объем составил 10,4 миллиарда рублей (11,2% от всех выдач банка), и в Московской области — 6,2 миллиарда рублей (6,7% от общего объема). Также среди лидеров оказались Уфа, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

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