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Posted 13 января, 06:52

Published 13 января, 06:52

Modified 13 января, 06:54

Updated 13 января, 06:54

Двое свердловчан делали конфеты с психотропной начинкой

Двое свердловчан делали конфеты с психотропной начинкой

13 января 2025, 06:52
Фото: 1MI.
В Талице Свердловской области двое мужчин организовали фабрику по изготовлению конфет с грибами.

Ранее судимые за ту же деятельность мужчины вновь занялись изготовлением опасных конфет. Для этих целей они сняли квартиру.

В помещении мужчины выращивали грибы, сушили их, затем измельчали и добавляли в конфеты. Продукцию они реализовывали через интернет. В месяц мужчины зарабатывали около 600 тысяч рублей.

Неожиданно в цех нагрянули силовики. При обыске они обнаружили 400 готовых конфет, 1 кг. порошка, 300 грибов. Все содержимое производства отправлено на экспертизу, а мужчин арестовали, сообщает Ural Mash.

Ранее в Свердловской области в магазине «Магнит» найдены конфеты с червями.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Конфеты#Опасность#18+#Екатеринбург#Инцидент
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