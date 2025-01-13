Двое свердловчан делали конфеты с психотропной начинкой

Posted 13 января, 06:52
Published 13 января, 06:52
Modified 13 января, 06:54
Updated 13 января, 06:54
Ранее судимые за ту же деятельность мужчины вновь занялись изготовлением опасных конфет. Для этих целей они сняли квартиру.
В помещении мужчины выращивали грибы, сушили их, затем измельчали и добавляли в конфеты. Продукцию они реализовывали через интернет. В месяц мужчины зарабатывали около 600 тысяч рублей.
Неожиданно в цех нагрянули силовики. При обыске они обнаружили 400 готовых конфет, 1 кг. порошка, 300 грибов. Все содержимое производства отправлено на экспертизу, а мужчин арестовали, сообщает Ural Mash.
Ранее в Свердловской области в магазине «Магнит» найдены конфеты с червями.