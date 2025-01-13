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Posted 13 января, 18:49

Published 13 января, 18:49

Modified 13 января, 18:49

Updated 13 января, 18:49

Ефимов: Бизнес инвестировал в реставрацию 110 объектов культурного наследия Москвы

Ефимов: Бизнес инвестировал в реставрацию 110 объектов культурного наследия Москвы

13 января 2025, 18:49
Фото: Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Москва привлекает инвесторов к сохранению исторического наследия путем передачи им объектов культурного значения. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, бизнес приобрел около 16 тысяч квадратных метров такой недвижимости.

Заместитель мэра уточнил, что с 2020 года предприниматели стали собственниками порядка 110 нежилых помещений и двух отдельно стоящих зданий с обязательствами по их реставрации. В сделках данного типа инвесторы обязуются использовать площади в рамках охранных предписаний и требований при их наличии или провести реставрацию приобретенных объектов. Так городские власти привлекают дополнительные ресурсы, чтобы сохранить уникальность исторического облика столицы России. В свою очередь, предприниматели могут открывать точки продаж товаров и услуг в инвестиционно привлекательных районах Москвы. Об этом пишет mos.ru.

Нельзя не отметить, что перед проведением ремонтно-восстановительных работ необходимо получить согласование в департаменте культурного наследия Москвы.

Предпринимателям предлагаются площади в памятниках архитектуры федерального и регионального уровня и в объектах, наделенных промежуточным статусом выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Данный статус памятники получают на период более детального исследования в рамках государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ). Данная мера направлена на сохранение уникальных объектов.

Согласно информации, представленной министром правительства Москвы, руководителем департамента городского имущества Максимом Гаманом, по результатам открытых конкурсов и аукционов бизнесу в собственность было передано примерно 80 процентов ОКН. Предприниматели приобрели 87 помещений, совокупная площадь которых достигает порядка 11,4 тысячи квадратных метров. Помимо этого, инвесторами было приобретено здание дома неклассного художника А. К. Сильверсвана, возведенное на рубеже XIX–XX веков. Здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия. «Остальную недвижимость в столичных памятниках архитектуры выкупили субъекты малого и среднего предпринимательства по преимущественному праву», — резюмировал министр.

В течение пяти лет инвесторы стали обладателями объектов в ОКН в шести административных округах Москвы: в южной, юго-восточной, восточной, северо-западной и северо-восточной частях города. Большая часть объектов была приобретена в центральной части Москвы.

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