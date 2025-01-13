Ефимов: Бизнес инвестировал в реставрацию 110 объектов культурного наследия Москвы

Заместитель мэра уточнил, что с 2020 года предприниматели стали собственниками порядка 110 нежилых помещений и двух отдельно стоящих зданий с обязательствами по их реставрации. В сделках данного типа инвесторы обязуются использовать площади в рамках охранных предписаний и требований при их наличии или провести реставрацию приобретенных объектов. Так городские власти привлекают дополнительные ресурсы, чтобы сохранить уникальность исторического облика столицы России. В свою очередь, предприниматели могут открывать точки продаж товаров и услуг в инвестиционно привлекательных районах Москвы. Об этом пишет mos.ru.