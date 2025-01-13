Эксперт рассказал, что происходит со здоровьем мужа и жены после свадьбы

Posted 13 января, 17:36
Published 13 января, 17:36
Modified 14 января, 16:20
Updated 14 января, 16:20
Женатые люди реже страдают от депрессий, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, пишет sibdepo.ru.
«Разница в здоровье между мужчинами и женщинами заключается в том, что как правило, брак более сильное влияние оказывает на здоровье мужчин. Например, женатые мужчины чаще контролируют свое здоровье и ведут более здоровый образ жизни благодаря заботе со стороны супруги. Замужние женщины тоже получают многие преимущества, но результаты показывают, что мужчинам в браке достается больше позитивных эффектов в плане здоровья», — отметил эксперт.
Существует мнение, что брак выгоден прежде всего мужчинам. Это объясняется тем, что мужчины в браке могут получить заботу и поддержку, которые влияют на их здоровье и психологическое состояние. Женщины в большей степени ценят эмоциональную связь и поддержку.
Быт также может оказывать значительное влияние на здоровье женщины. Загруженность домашними делами и отсутствие поддержки со стороны партнера могут привести к стрессу, который, в свою очередь, влияет на психическое и физическое здоровье.
Также отсутствие равенства в распределении домашних обязанностей может вызвать напряженность в отношениях, что негативно сказывается на качествах семьи. Счастливые пары, где нагрузка по быту распределена поровну, как правило, имеют лучший уровень здоровья и большую удовлетворенность отношениями.