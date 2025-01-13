Эксперт рассказал, что происходит со здоровьем мужа и жены после свадьбы

«Разница в здоровье между мужчинами и женщинами заключается в том, что как правило, брак более сильное влияние оказывает на здоровье мужчин. Например, женатые мужчины чаще контролируют свое здоровье и ведут более здоровый образ жизни благодаря заботе со стороны супруги. Замужние женщины тоже получают многие преимущества, но результаты показывают, что мужчинам в браке достается больше позитивных эффектов в плане здоровья», — отметил эксперт.