ФСБ в Свердловской области задержали чиновника, у которого была нарколаборатория

Posted 13 января, 04:51
Published 13 января, 04:51
Modified 13 января, 04:53
Updated 13 января, 04:53
По предварительной информации, конопля выращивалась дома у приятеля задержанного. Обыски у него прошли перед Новым годом. В результате было изъято более 100 горшков с вышеуказанным растением, которое выращивали для продажи, пишет Ура.ру.
30 декабря 2024 года задержанный, а также его друг были арестованы. В отношении них возбудили уголовное дело.
Напомним, в Екатеринбурге задержали двух школьниц из Среднеуральска с партией мефедрона.