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Posted 13 января, 04:51

Published 13 января, 04:51

Modified 13 января, 04:53

Updated 13 января, 04:53

ФСБ в Свердловской области задержали чиновника, у которого была нарколаборатория

ФСБ в Свердловской области задержали чиновника, у которого была нарколаборатория

13 января 2025, 04:51
Фото: 1MI.
В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали чиновника, который работает в минАПК, за выращивание конопли.

По предварительной информации, конопля выращивалась дома у приятеля задержанного. Обыски у него прошли перед Новым годом. В результате было изъято более 100 горшков с вышеуказанным растением, которое выращивали для продажи, пишет Ура.ру.

30 декабря 2024 года задержанный, а также его друг были арестованы. В отношении них возбудили уголовное дело.

Напомним, в Екатеринбурге задержали двух школьниц из Среднеуральска с партией мефедрона.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Свердловская область#Уголовное дело#ФСБ#ЧП#Чиновник#Конопля#18+#Екатеринбург#Инцидент#Нарколаборатория#Мефедрон
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