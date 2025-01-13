Глава Талицкого района прокомментировал слухи о закрытии Беляковской школы

В своем послании они отметили, что сегодня много рассказывают о помощи селам и поселкам, однако по факту на местах все не так: например, в Беляковском детей оставили без самого необходимого — без образования. Они живут далеко от Москвы и Екатеринбурга и складывается впечатление, что дети никому не нужны, констатировали люди в видеообращении.