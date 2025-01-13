Глава Талицкого района прокомментировал слухи о закрытии Беляковской школы

Posted 13 января, 16:45
Published 13 января, 16:45
Modified 13 января, 16:47
Updated 13 января, 16:47
Он пояснил, что вопрос о закрытии учебного заведения не стоял, а учебный процесс не останавливался.
Были сложности с кадрами. Этот вопрос мы лично обсуждали на встрече с родителями в конце декабря. Предложили два варианта развития событий. Один из них — временный подвоз детей в Мохиревскую школу. Другой — сокращенные уроки на период поиска квалифицированного повара, который уволился по собственному желанию, — написал Михайлов на своей официальной странице в «ВКонтакте».
По словам Михайлова, первый вариант родителей не устроил, поэтому было принято решение о временном сокращении уроков. Он также пообещал держать ситуацию на личном контроле.
Жители Беляковского в соцсетях активно комментируют ситуацию. Некоторые недоумевают, другие — откровенно негодуют.
Так школа открыта или закрыта? Если открыта, то почему такие факты противоречивые??? Из-за одного повара прикрыли организацию? — написала Альбина.
Другая жительница обратила внимание на даты.
Приезжал к нам Михаил Владимирович 28 декабря и по сей день ничего не решилось. Дети как сидели дома, так и сидят. И не надо обманывать, что школа работает. Школа и сад закрыты с 18 декабря, — отметила Мария.
Ранее в паблике «Краснотурьинск LIVE» было опубликовано видеообращение жителей села Беляковское к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться и не закрывать школу.
В своем послании они отметили, что сегодня много рассказывают о помощи селам и поселкам, однако по факту на местах все не так: например, в Беляковском детей оставили без самого необходимого — без образования. Они живут далеко от Москвы и Екатеринбурга и складывается впечатление, что дети никому не нужны, констатировали люди в видеообращении.
Ранее стало известно о серьезном дефиците кадров в школах Екатеринбурга.