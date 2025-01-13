«Говорящие светофоры»: в Нижнем Тагиле появилась система для незрячих людей

В настоящее время «Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила» установил специальное оборудование — триоль. Устройство оповещает людей с проблемами со зрением о возможности переходить улицу. Однако это не все: еще необходимо сделать возможным использование телефона с мобильным приложением «Говорящий город» или специальное носимое устройство. Для простого пешехода работа системы — это всего лишь пикающие звуки и голос, а для человека с ограниченными возможностями — помощь в передвижении по городу.