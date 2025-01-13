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Posted 13 января, 11:29

Published 13 января, 11:29

Modified 13 января, 11:31

Updated 13 января, 11:31

«Говорящие светофоры»: в Нижнем Тагиле появилась система для незрячих людей

«Говорящие светофоры»: в Нижнем Тагиле появилась система для незрячих людей

13 января 2025, 11:29
Фото: Изображение Midjourney.
Светофорный объект на перекрестке Орджоникидзе — Свердлова в Нижнем Тагиле был оборудован несколько месяцев назад. Тагильчанин с инвалидностью по зрению Евгений Быков накануне оценил его удобство. Горожанин уверен, что это правильный шаг на пути к доступной среде.

В настоящее время «Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила» установил специальное оборудование — триоль. Устройство оповещает людей с проблемами со зрением о возможности переходить улицу. Однако это не все: еще необходимо сделать возможным использование телефона с мобильным приложением «Говорящий город» или специальное носимое устройство. Для простого пешехода работа системы — это всего лишь пикающие звуки и голос, а для человека с ограниченными возможностями — помощь в передвижении по городу.

Действительно, такая работа начата нами в 2024 году. Начато оборудование перекрестка Орджоникидзе-Свердлова в интересах жителей с ограниченными возможностями зрения, — пояснил редакции TagilCity.ru Вячеслав Масальский, директор «Центра организации дорожного движения в Нижнем Тагиле.

Работы по данному перекрестку будут закончены в 2025 году. Как отметил руководитель предприятия, средства на эти цели были выделены администрацией Нижнего Тагила.

В дальнейшем по такой же схеме оборудуют светофорный объект на другом многолюдном перекрестке — на проспектах Ленина-Мира.

Для выполнения этих работ потребуется приобретение 10 комплектов специальной аппаратуры (по количеству пешеходных светофоров). Средства на эти цели бюджетом города выделены. Окончательное решение по объему работ будет принято по результатам проведённого аукциона на закупку оборудования, — сообщили редакции в ЦОДД.

Незрячий тагильчанин Евгений Быков побывал на светофоре, где установлена система. Он уверен, это уже шаг вперед, что такая доступная среда появляется в Нижнем Тагиле.

На данный момент действительно хорошо, что хоть в таком режиме, но это в городе уже есть. Убеждён, что не стоит останавливаться на достигнутом, а необходимо продолжать и дальше действовать с целью улучшения «Доступной среды», — поделился тагильчанин.

Евгений уже рассказывал TagilCity.ru, как эта система работает в Москве и какие возможности людям с ОВЗ она дает.

«Так я понимаю, куда идти»: незрячий тагильчанин исследовал систему в столичном метро
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