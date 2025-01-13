«Говорящие» светофоры в Тагиле, ремонт томографа, мэр Пинаев в автобусе и ОРВИ

Слабовидящий тагильчанин Евгений Быков оценил «говорящий» светофор, который вот уже несколько месяцев работает на перекрестке улиц Орджоникидзе-Свердлова. Как отметил молодой человек, это положительный шаг по организации доступной среды для людей, у которых есть проблемы со зрением. Однако систему все же необходимо доработать.