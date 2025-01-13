«Говорящие» светофоры в Тагиле, ремонт томографа, мэр Пинаев в автобусе и ОРВИ

Posted 13 января, 17:18
Published 13 января, 17:18
Modified 13 января, 17:20
Updated 13 января, 17:20
Слабовидящий тагильчанин Евгений Быков оценил «говорящий» светофор, который вот уже несколько месяцев работает на перекрестке улиц Орджоникидзе-Свердлова. Как отметил молодой человек, это положительный шаг по организации доступной среды для людей, у которых есть проблемы со зрением. Однако систему все же необходимо доработать.
В городской больнице №4 Нижнего Тагила отремонтируют томограф. Подряд получила компания из Барнаула Алтайского края. Рабочим предстоит заменить рентгеновскую трубку стоимостью 7,9 млн рублей. Отладка оборудования должна быть завершена в течение 90 дней с момента подписания контракта.
В Нижнем Тагиле начал работать новый автобусный маршрут №77. Мэр Владислав Пинаев решил лично убедиться в том, что он будет удобен для горожан, и прокатился на автобусе. Маршрут, который соединил Гальянку и Вагонку, планировали открыть еще до новогодних праздников, однако отложили из-за бумажной волокиты.
В Нижнем Тагиле в понедельник, 13 января, эвакуировали школу №13 из-за поступившего сообщения о минировании здания. Как и положено в таких случаях, всех учеников и учителей вывели на улицу, а на место выехали экстренные службы.
На второй неделе января в Свердловской области почти на треть выросла заболеваемость ОРВИ — заболели порядка 15,8 тысячи человек. Но медики успокаивают: новогодние каникулы закончились, и люди активно начали ходить по врачам. Заболеваемость в регионе ниже более чем на 45% по сравнению со средними многолетними значениями.