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Posted 13 января, 17:18

Published 13 января, 17:18

Modified 13 января, 17:20

Updated 13 января, 17:20

«Говорящие» светофоры в Тагиле, ремонт томографа, мэр Пинаев в автобусе и ОРВИ

«Говорящие» светофоры в Тагиле, ремонт томографа, мэр Пинаев в автобусе и ОРВИ

13 января 2025, 17:18
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле появились «говорящие» светофоры. Мэрия выделила деньги на ремонт томографа. Мэр Владислав Пинаев опробовал новый автобусный маршрут. Одну из тагильских школ пришлось эвакуировать из-за сообщения о минировании. На Урале растет заболеваемость ОРВИ. Подводим итоги за 13 января.

Слабовидящий тагильчанин Евгений Быков оценил «говорящий» светофор, который вот уже несколько месяцев работает на перекрестке улиц Орджоникидзе-Свердлова. Как отметил молодой человек, это положительный шаг по организации доступной среды для людей, у которых есть проблемы со зрением. Однако систему все же необходимо доработать.

«Говорящие светофоры»: в Нижнем Тагиле появилась система для незрячих людей
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В городской больнице №4 Нижнего Тагила отремонтируют томограф. Подряд получила компания из Барнаула Алтайского края. Рабочим предстоит заменить рентгеновскую трубку стоимостью 7,9 млн рублей. Отладка оборудования должна быть завершена в течение 90 дней с момента подписания контракта.

7,9 млн выделено на ремонт томографа в больнице Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле начал работать новый автобусный маршрут №77. Мэр Владислав Пинаев решил лично убедиться в том, что он будет удобен для горожан, и прокатился на автобусе. Маршрут, который соединил Гальянку и Вагонку, планировали открыть еще до новогодних праздников, однако отложили из-за бумажной волокиты.

Мэр Нижнего Тагила опробовал новый маршрут автобуса №77
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В Нижнем Тагиле в понедельник, 13 января, эвакуировали школу №13 из-за поступившего сообщения о минировании здания. Как и положено в таких случаях, всех учеников и учителей вывели на улицу, а на место выехали экстренные службы.

Школу в Нижнем Тагиле эвакуировали из-за звонка о минировании
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На второй неделе января в Свердловской области почти на треть выросла заболеваемость ОРВИ — заболели порядка 15,8 тысячи человек. Но медики успокаивают: новогодние каникулы закончились, и люди активно начали ходить по врачам. Заболеваемость в регионе ниже более чем на 45% по сравнению со средними многолетними значениями.

На Урале зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ
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