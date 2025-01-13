Лыжник из Нижнего Тагила — двукратный победитель Российско-Китайских молодежных игр

Игнат уже двукратный победитель в этих играх. Он выполнил самые длинные прыжки — на 73,5 и 73 метра. Молодой человек является воспитанником СШОР «Аист» и участвует в соревнованиях в одной команде с двумя лыжниками из Китая и петербурженкой. Команда взяла золото с большим отрывом от своих соперников, сообщает «Тагильский рабочий».