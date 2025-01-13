Лыжник из Нижнего Тагила — двукратный победитель Российско-Китайских молодежных игр

Posted 13 января, 09:00
Published 13 января, 09:00
Modified 13 января, 09:02
Updated 13 января, 09:02
18-летний спортсмен из Нижнего Тагила победу одержал на трамплине HS 50-84 среди юниоров в рамках Российско-Китайских молодежных зимних игр.
Игнат уже двукратный победитель в этих играх. Он выполнил самые длинные прыжки — на 73,5 и 73 метра. Молодой человек является воспитанником СШОР «Аист» и участвует в соревнованиях в одной команде с двумя лыжниками из Китая и петербурженкой. Команда взяла золото с большим отрывом от своих соперников, сообщает «Тагильский рабочий».
Ранее сообщалось, что тагильские гимнастки везут из Питера золото со всероссийских соревнований.