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Posted 13 января, 09:00

Published 13 января, 09:00

Modified 13 января, 09:02

Updated 13 января, 09:02

Лыжник из Нижнего Тагила — двукратный победитель Российско-Китайских молодежных игр

Лыжник из Нижнего Тагила — двукратный победитель Российско-Китайских молодежных игр

13 января 2025, 09:00
Фото: Изображение Midjourney.
Тагильчанин Игнатий Мухин стал лучшим по прыжкам на лыжах в длину. Соревнования проходят в Южно-Сахалинске.

18-летний спортсмен из Нижнего Тагила победу одержал на трамплине HS 50-84 среди юниоров в рамках Российско-Китайских молодежных зимних игр.

Игнат уже двукратный победитель в этих играх. Он выполнил самые длинные прыжки — на 73,5 и 73 метра. Молодой человек является воспитанником СШОР «Аист» и участвует в соревнованиях в одной команде с двумя лыжниками из Китая и петербурженкой. Команда взяла золото с большим отрывом от своих соперников, сообщает «Тагильский рабочий».

Ранее сообщалось, что тагильские гимнастки везут из Питера золото со всероссийских соревнований.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Золотая медаль#Медаль#Лыжный спорт#Екатеринбург
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