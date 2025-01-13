Молодой тагильчанин ограбил секс-шоп в Екатеринбурге

Posted 13 января, 14:00
Published 13 января, 14:00
Modified 13 января, 15:41
Updated 13 января, 15:41
22-летний мужчина ограбил интим-салон. Из магазина он вынес товар для любовных утех на общую сумму 50 000 рублей.
Однако попался он совсем на другом. Его задержали во время похищения электроинструмента. Его причастность к краже из секс-шопа была обнаружена в ходе следствия.
Украденный в интим-салоне товар у вора не нашли. По словам похитителя, он успел продать. Проверить данный факт невозможно, так как украл он смазки и кремы, рассказал портал Е1 со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.
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