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Posted 13 января, 09:10

Published 13 января, 09:10

Modified 13 января, 09:12

Updated 13 января, 09:12

Мошенники заставили челябинку забрать деньги у женщины из Екатеринбурга

Мошенники заставили челябинку забрать деньги у женщины из Екатеринбурга

13 января 2025, 09:10
Фото: Изображение Midjourney.
Пенсионерка из Челябинской области повелась на уловки мошенников и, думая, что помогает спецслужбам, забрала почти три миллиона рублей у ровесницы из Екатеринбурга.

В декабре 2024 года екатеринбурженке позвонили неизвестные якобы из «Госуслуг», а затем из ЦБ и ФСБ. Женщину убедили в том, что ей нужно снять с банковского счета 800 тысяч рублей, а также продать свою иномарку Toyota Highlander за два миллиона, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

За деньгами приехала ровесница потерпевшей, живущая в Челябинской области. Они встретились около подъезда, горожанка отдала «курьеру» всю сумму, после чего та уехала. Женщина, оставшись без денег, позвонила своему сыну, который сказал, что ее обманули.

Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители вскоре разыскали пенсионерку, которая приезжала за деньгами. Она рассказала, что аферисты представились ей сотрудниками спецслужб и убедили ее в том, что ей нужно забрать у незнакомой женщины деньги и перевести их на предоставленные счета.

Напомним, пожилая женщина из Нижнего Тагила лишилась более 100 тысяч рублей из-за мошенников.

Аферисты предположительно взломали паблик УрФУ и опубликовали фейковый пост
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