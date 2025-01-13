Мошенники заставили челябинку забрать деньги у женщины из Екатеринбурга

В декабре 2024 года екатеринбурженке позвонили неизвестные якобы из «Госуслуг», а затем из ЦБ и ФСБ. Женщину убедили в том, что ей нужно снять с банковского счета 800 тысяч рублей, а также продать свою иномарку Toyota Highlander за два миллиона, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.