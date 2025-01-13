Мошенники заставили челябинку забрать деньги у женщины из Екатеринбурга

Posted 13 января, 09:10
Published 13 января, 09:10
Modified 13 января, 09:12
Updated 13 января, 09:12
В декабре 2024 года екатеринбурженке позвонили неизвестные якобы из «Госуслуг», а затем из ЦБ и ФСБ. Женщину убедили в том, что ей нужно снять с банковского счета 800 тысяч рублей, а также продать свою иномарку Toyota Highlander за два миллиона, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
За деньгами приехала ровесница потерпевшей, живущая в Челябинской области. Они встретились около подъезда, горожанка отдала «курьеру» всю сумму, после чего та уехала. Женщина, оставшись без денег, позвонила своему сыну, который сказал, что ее обманули.
Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители вскоре разыскали пенсионерку, которая приезжала за деньгами. Она рассказала, что аферисты представились ей сотрудниками спецслужб и убедили ее в том, что ей нужно забрать у незнакомой женщины деньги и перевести их на предоставленные счета.
Напомним, пожилая женщина из Нижнего Тагила лишилась более 100 тысяч рублей из-за мошенников.