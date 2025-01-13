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Posted 13 января, 08:20

Published 13 января, 08:20

Modified 13 января, 08:22

Updated 13 января, 08:22

На Урале беременные с диабетом получили системы мониторинга глюкозы

На Урале беременные с диабетом получили системы мониторинга глюкозы

13 января 2025, 08:20
Фото: Изображение Midjourney.
658 свердловских будущих мам с диабетом получили аппараты постоянного контроля уровня глюкозы.

Среди них 82 женщины готовятся к родам в Нижнетагильском перинатальном центре, сообщает ИА «Все новости». Датчики получили как пациентки с хроническим диабетом, так и беременные, у которых заболевание возникло во время беременности (гестационный диабет).

Система позволяет отслеживать уровень сахара в режиме реального времени и корректировать питание, минимизируя риски для ребенка. По словам главного областного врача-эндокринолога, рост числа беременных женщин с диабетом требует таких мер, поскольку гестационный диабет, хоть и не опасен для матери, может иметь серьезные последствия для плода.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Беременность#Здоровье детей#Екатеринбург
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