На Урале беременные с диабетом получили системы мониторинга глюкозы

Система позволяет отслеживать уровень сахара в режиме реального времени и корректировать питание, минимизируя риски для ребенка. По словам главного областного врача-эндокринолога, рост числа беременных женщин с диабетом требует таких мер, поскольку гестационный диабет, хоть и не опасен для матери, может иметь серьезные последствия для плода.