На Урале беременные с диабетом получили системы мониторинга глюкозы

Posted 13 января, 08:20
Published 13 января, 08:20
Modified 13 января, 08:22
Updated 13 января, 08:22
Среди них 82 женщины готовятся к родам в Нижнетагильском перинатальном центре, сообщает ИА «Все новости». Датчики получили как пациентки с хроническим диабетом, так и беременные, у которых заболевание возникло во время беременности (гестационный диабет).
Система позволяет отслеживать уровень сахара в режиме реального времени и корректировать питание, минимизируя риски для ребенка. По словам главного областного врача-эндокринолога, рост числа беременных женщин с диабетом требует таких мер, поскольку гестационный диабет, хоть и не опасен для матери, может иметь серьезные последствия для плода.
Ранее в Кузбассе провели уникальную операцию беременной женщине.