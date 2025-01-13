На Урале зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ

Рост связывают с окончанием новогодних каникул и более активным обращением за медицинской помощью. Несмотря на рост, заболеваемость остается ниже среднего многолетнего уровня на 45,2%. Вакцинацию от гриппа прошли 64% жителей региона. Ситуация оценивается как контролируемая.