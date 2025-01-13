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Posted 13 января, 12:26

Published 13 января, 12:26

Modified 13 января, 12:28

Updated 13 января, 12:28

На Урале зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ

На Урале зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ

13 января 2025, 12:26
Фото: Изображение Midjourney.
С 6 по 12 января 2025 года в Свердловской области зарегистрировано 15,8 тысяч случаев ОРВИ, что на треть выше показателя первой недели года.

Рост связывают с окончанием новогодних каникул и более активным обращением за медицинской помощью. Несмотря на рост, заболеваемость остается ниже среднего многолетнего уровня на 45,2%. Вакцинацию от гриппа прошли 64% жителей региона. Ситуация оценивается как контролируемая.

Лабораторный мониторинг выявил доминирование риновируса, а также другие вирусы, включая грипп А и В. Заболеваемость выше среднего уровня в ЗАТО Свободном, Каменске-Уральском и Екатеринбурге (8,4 тысячи случаев).

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики: гигиену рук, избегать прикосновений к лицу, использовать маски в общественных местах, дезинфицировать гаджеты и соблюдать осторожность при уходе за больными, сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге выросла заболеваемость кишечной инфекцией среди детей.

В Свердловской области резко снизился уровень заболеваемости ОРВИ
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Здоровье#ОРВИ#Екатеринбург
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