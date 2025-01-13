На Урале зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ

Posted 13 января, 12:26
Published 13 января, 12:26
Modified 13 января, 12:28
Updated 13 января, 12:28
Рост связывают с окончанием новогодних каникул и более активным обращением за медицинской помощью. Несмотря на рост, заболеваемость остается ниже среднего многолетнего уровня на 45,2%. Вакцинацию от гриппа прошли 64% жителей региона. Ситуация оценивается как контролируемая.
Лабораторный мониторинг выявил доминирование риновируса, а также другие вирусы, включая грипп А и В. Заболеваемость выше среднего уровня в ЗАТО Свободном, Каменске-Уральском и Екатеринбурге (8,4 тысячи случаев).
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики: гигиену рук, избегать прикосновений к лицу, использовать маски в общественных местах, дезинфицировать гаджеты и соблюдать осторожность при уходе за больными, сообщает ведомство.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге выросла заболеваемость кишечной инфекцией среди детей.