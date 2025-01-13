Нужно ли замачивать крупы перед варкой: эксперты дали простой и однозначный ответ

Posted 13 января, 10:50
Published 13 января, 10:50
Modified 13 января, 10:52
Updated 13 января, 10:52
Эксперты портала «Едим дома» предлагают разобраться, зачем замачивать крупы, какие из них требуют этого процесса, а в каких случаях можно обойтись без него.
Многие крупы и бобовые содержат фитиновую кислоту — природное соединение, которое препятствует усвоению минеральных веществ (железа, кальция, магния, цинка). Замачивание способствует частичному или полному разрушению фитиновой кислоты, делая питательные вещества доступнее для организма.
Вода «вымывает» фитиновую кислоту, которая блокирует усвоение белков и некоторых минералов, и излишки крахмала, снижая при этом гликемический индекс продукта, — отмечают специалисты.
Кроме фитиновой кислоты в некоторых крупах есть другие антинутриенты, мешающие усвоению витаминов и минералов. Замачивание помогает снизить их концентрацию. Злаки и бобовые часто содержат ферменты-ингибиторы и сложные сахара, которые могут вызывать вздутие, газы или тяжесть в желудке. Замачивание активизирует ферментативные процессы, разрушая сложные вещества и облегчая пищеварение.
Также замоченные крупы варятся быстрее, что экономит время и сохраняет больше витаминов и минералов, которые разрушаются при длительной термической обработке. И напоследок стоит отметить, что замачивание помогает сделать зерна мягче, они готовятся равномерно, что улучшает вкус блюда.
Существует несколько категорий круп, которые необходимо замачивать, чтобы улучшить их пищевые качества:
Замачивание необходимо еще по одной причине.
Некоторые производители могут опрыскивать крупы специальными растворами, которые отпугивают вредителей и защищают урожай от погодных капризов, — пишет портал «Едим дома».
Промывание водой и замачивание позволяют полностью избавиться от потенциально токсичных веществ.
Некоторые крупы варятся быстро или уже обрабатываются в процессе производства, поэтому замачивать их не нужно.
Замачивать крупы лучше в теплой воде — так процесс активации ферментов проходит быстрее. Для более эффективного разрушения фитиновой кислоты можно добавить в воду немного лимонного сока, яблочного уксуса или кефира (особенно для зерен с твердой оболочкой).
Если замачиваете крупу надолго, меняйте воду каждые 6–8 часов, чтобы избежать брожения. Обычно достаточно добавлять воды в 2–3 раза больше объема крупы, чтобы она полностью покрывала зерна.
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