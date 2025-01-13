Нужно ли замачивать крупы перед варкой: эксперты дали простой и однозначный ответ

Кроме фитиновой кислоты в некоторых крупах есть другие антинутриенты, мешающие усвоению витаминов и минералов. Замачивание помогает снизить их концентрацию. Злаки и бобовые часто содержат ферменты-ингибиторы и сложные сахара, которые могут вызывать вздутие, газы или тяжесть в желудке. Замачивание активизирует ферментативные процессы, разрушая сложные вещества и облегчая пищеварение.