Обвиненный в пьяном дебоше свердловский депутат намерен судиться с «Аэрофлотом»

Posted 13 января, 15:23
Published 13 января, 15:23
Modified 13 января, 15:25
Updated 13 января, 15:25
37-летний Блохин летел рейсом Москва-Екатеринбург в новогодние каникулы. Перед приземлением наземные службы получили сообщение о том, что он буянит и ругается матом. В Екатеринбурге депутата и его спутницу доставили в отделение, сообщил telegram-канал Baza.
Народный избранник с такой постановкой вопроса не согласен. В интервью Ura.ru он назвал две причины, по которым его обвинили в дебоше. Первая — это слишком эмоциональная реакция бортпроводников на то, что он попросил бутылку вина. Вторая — информационная атака, предпринятая, чтобы очернить его «кристально чистую репутацию».
Он рассказал свою версию произошедшего: никакого дебоша не было, просто бортпроводница не хотела продавать ему вино, поэтому у них произошел диалог, на который могли обратить внимание другие пассажиры.
В полиции на депутата не стали составлять протокол — и его, и спутницу просто отпустили. Однако Блохин не намерен пускать дело на самотек. Он заявил, что собирается судиться с «Аэрофлотом» и намерен взыскать с компании моральный ущерб.
В декабре в «Кольцово» пьяный дебош в зоне паспортного контроля устроил житель Ижевска.