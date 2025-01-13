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Posted 13 января, 15:23

Published 13 января, 15:23

Modified 13 января, 15:25

Updated 13 января, 15:25

Свердловского депутата Блохина обвинили в пьяном дебоше на борту самолета

Обвиненный в пьяном дебоше свердловский депутат намерен судиться с «Аэрофлотом»

13 января 2025, 15:23
Фото: 1MI.

Свердловского депутата Блохина обвинили в пьяном дебоше на борту самолета

Депутат Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Станислав Блохин 4 января был снят с рейса предположительно из-за пьяного дебоша. Однако сам он с такой формулировкой не согласен и намерен защищать свою честь в суде.

37-летний Блохин летел рейсом Москва-Екатеринбург в новогодние каникулы. Перед приземлением наземные службы получили сообщение о том, что он буянит и ругается матом. В Екатеринбурге депутата и его спутницу доставили в отделение, сообщил telegram-канал Baza.

Народный избранник с такой постановкой вопроса не согласен. В интервью Ura.ru он назвал две причины, по которым его обвинили в дебоше. Первая — это слишком эмоциональная реакция бортпроводников на то, что он попросил бутылку вина. Вторая — информационная атака, предпринятая, чтобы очернить его «кристально чистую репутацию».

Он рассказал свою версию произошедшего: никакого дебоша не было, просто бортпроводница не хотела продавать ему вино, поэтому у них произошел диалог, на который могли обратить внимание другие пассажиры.

В полиции на депутата не стали составлять протокол — и его, и спутницу просто отпустили. Однако Блохин не намерен пускать дело на самотек. Он заявил, что собирается судиться с «Аэрофлотом» и намерен взыскать с компании моральный ущерб.

В декабре в «Кольцово» пьяный дебош в зоне паспортного контроля устроил житель Ижевска.

Житель Кузбасса устроил дебош в самолете
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