Обвиненный в пьяном дебоше свердловский депутат намерен судиться с «Аэрофлотом»

Народный избранник с такой постановкой вопроса не согласен. В интервью Ura.ru он назвал две причины, по которым его обвинили в дебоше. Первая — это слишком эмоциональная реакция бортпроводников на то, что он попросил бутылку вина. Вторая — информационная атака, предпринятая, чтобы очернить его «кристально чистую репутацию».