Отпуск есть и у животных: на кого можно охотиться зимой в Свердловской области

Бывалые охотники советуют новичкам тщательно готовиться к зимнему «дебюту». Для начала нужно подобрать подходящий маскировочный комплект. Он состоит не только из белого костюма и белого чехла на шапку. Перчатки, ружейный погон и само ружье (многие используют бинт для его обмотки) также должны сливаться со снегом. Обувь — максимально теплая, с влагоотталкивающей пропиткой, нескользкая. Важно и отсутствие постороннего запаха от обмундирования.