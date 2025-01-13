Отпуск есть и у животных: на кого можно охотиться зимой в Свердловской области

Posted 13 января, 12:58
Published 13 января, 12:58
Modified 13 января, 13:00
Updated 13 января, 13:00
Свердловская область — довольно крупный российский регион, занимающий значительную часть Уральских гор, а также фрагмент Западно-Сибирской равнины. На этих территориях закреплено порядка 230 охотничьих угодий. При этом общедоступные локации распределены неравномерно: большая часть из них, а это свыше 30% от общей площади, располагается в северной части Среднего Урала. Например, Сысертский, Карпинский, Шиловский, Верхне-салдинский, Талицкий и другие. Правила охоты установлены на федеральном уровне и учитывают все особенности региона.
Сезон ловли лосей и косуль завершился совсем недавно — 10 января. Однако поимка кабана, кроме самок с молодым потомством, допускается до конца зимы, но только с вышек и с подхода. Собаки могут быть задействованы лишь для добора подранков.
Под эту категорию попадают зайцы — беляки и русаки, лисы, енотовидные собаки, волки, ондатры, а также бобры. Кроме того, любители и профессионалы часто хвастаются поимкой американской норки, колонка, белки и дичью покрупнее — рыси, росомахи, куницы, хори, горностая и соболя. Охота на эти виды разрешена вплоть до 28 февраля.
Корреспонденту TagilCity.ru удалось пообщаться с одним из любителей активного времени препровождения в зимнем лесу. Мужчина рассказал, за кем охотится чаще всего и куда для этого ездит.
На утку люблю поохотиться, на бобра. Это все в пешей доступности, грубо говоря, в районе поселка Северный в Нижнем Тагиле. Если на зайца, то езжу в Шиловку или в Новоасбест. На крупняк еще не собрался пока. В целом каждая охота требует подготовки и денежных вложений. Например, путевка от госфонда на утку где-то 650 рублей выходит, в частных угодьях дороже: утка на 1 месяц — 2 тысячи рублей, на зайца — 5 тысяч 600 рублей, на лося — 75 тысяч рублей, на кабана — 35 тысяч, на косулю — 24 тысячи, — поделился информацией Иван.
На вопрос, как тагильчанин стал охотником, он ответил, не задумываясь:
Это наверное в крови, зашел в лес и срабатывает первобытный инстинкт — добыть и приготовить. Мой отец — тоже охотник, его отец — охотник, дед по маме — охотник. По молодости мог белке в глаз попасть.
Весомая часть списка, например, водоплавающая, болотно-луговая и боровая дичь, кроме белой куропатки, уже запрещена к добыче. Последней, к слову, еще можно поживиться до конца января, как и серой вороной. Стоит отметить, что охота осуществляется с подружейными собаками: сеттерами, мюнстерлендерами, спаниелями, биглями и другими спецпородами со справкой или свидетельством о происхождении.
Бывалые охотники советуют новичкам тщательно готовиться к зимнему «дебюту». Для начала нужно подобрать подходящий маскировочный комплект. Он состоит не только из белого костюма и белого чехла на шапку. Перчатки, ружейный погон и само ружье (многие используют бинт для его обмотки) также должны сливаться со снегом. Обувь — максимально теплая, с влагоотталкивающей пропиткой, нескользкая. Важно и отсутствие постороннего запаха от обмундирования.
Контроль за состоянием оружия в холодный период даст дополнительный шанс на успех мероприятия. Металл в мороз становится более хрупким, а смазка загустевает, поэтому нужна регулярная проверка боевой готовности. Патроны должны быть устойчивы к низким температурам. Для дополнительного удобства используются тепловизоры или ночные прицелы.
Если охотиться планируется долго, предварительно прикармливая зверя к определенному месту, то стоит позаботиться о защите от холода. В этом поможет заранее выкопанная землянка с крышей, утепленная большим количеством еловых веток. Нельзя забывать и о небольшом отверстии для ружья, обеспечивающем полный обзор за животным.
В первый поход за дичью лучше всего взять с собой опытного человека. Об остальных, не менее значимых, элементах подготовки к охоте, как правило, узнают у профессионалов или на тематических ресурсах.