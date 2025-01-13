Пенсионерка из Екатеринбурга выступила в шоу «Ледниковый период»

Posted 13 января, 09:47
Published 13 января, 09:47
Modified 13 января, 09:49
Updated 13 января, 09:49
Наталья в детстве занималась фигурным катанием, однако, став старше, она забросила это занятие. Екатеринбурженка вновь вернулась к нему, когда ей было около 50 лет, и стала выступать на любительских соревнованиях. Об этом сообщалось в выпуске на Первом канале.
В телешоу женщина выступала вместе с Алексеем Ягудиным. В общей сумме пара набрала 11,96 балла. При этом, по словам участницы, данное выступление далось ей нелегко, так как оно было грустное, а она катать грустные программы не умеет.
Напомним, в декабре 2024 года в Нижнем Тагиле снимался выпуск телешоу «Битва сильнейших».