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Posted 13 января, 09:47

Published 13 января, 09:47

Modified 13 января, 09:49

Updated 13 января, 09:49

Пенсионерка из Екатеринбурга выступила в шоу «Ледниковый период»

Пенсионерка из Екатеринбурга выступила в шоу «Ледниковый период»

13 января 2025, 09:47
Фото: Первый канал.
65-летняя Наталья из Екатеринбурга приняла участие в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Наталья в детстве занималась фигурным катанием, однако, став старше, она забросила это занятие. Екатеринбурженка вновь вернулась к нему, когда ей было около 50 лет, и стала выступать на любительских соревнованиях. Об этом сообщалось в выпуске на Первом канале.

В телешоу женщина выступала вместе с Алексеем Ягудиным. В общей сумме пара набрала 11,96 балла. При этом, по словам участницы, данное выступление далось ей нелегко, так как оно было грустное, а она катать грустные программы не умеет.

Напомним, в декабре 2024 года в Нижнем Тагиле снимался выпуск телешоу «Битва сильнейших».

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