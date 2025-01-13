Пенсионерка из Екатеринбурга выступила в шоу «Ледниковый период»

Наталья в детстве занималась фигурным катанием, однако, став старше, она забросила это занятие. Екатеринбурженка вновь вернулась к нему, когда ей было около 50 лет, и стала выступать на любительских соревнованиях. Об этом сообщалось в выпуске на Первом канале.