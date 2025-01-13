Подарите вторую жизнь картофельным очисткам: простые лайфхаки для дома и дачи

Posted 13 января, 14:41
Published 13 января, 14:41
Modified 13 января, 14:43
Updated 13 января, 14:43
Картофельные очистки содержат крахмал, который помогает размягчать сажу на внутренних стенках дымохода. Высушите кожуру и разожгите огонь в печи или камине. Добавьте горсть (или чуть больше) подготовленных очисток в огонь.
После обработки сажа осыпается в процессе дальнейшей эксплуатации печи. Этот способ больше подходит для профилактики, но если дымоход сильно загрязнен, его следует очистить вручную или вызвать специалистов.
Серебро может тускнеть и покрываться налетом из-за окисления. Картофельные очистки содержат вещества, которые помогают расщеплять этот налет, не повреждая металл.
Свежие картофельные очистки залейте водой и доведите до кипения. Дайте отвару остыть. Поместите потемневшие серебряные изделия в охлажденный отвар на 30-40 минут. После замачивания протрите серебро мягкой тканью или губкой, чтобы удалить остатки налета, затем промойте чистой водой и вытрите насухо.
Картофельные очистки богаты органическими веществами, крахмалом, калием, магнием и другими микроэлементами, которые полезны для растений. Собирайте картофельные очистки и добавляйте их в компостную кучу.
Для ускорения разложения очистки можно измельчить, нарезав их на мелкие кусочки или пропустив через блендер. В компостной куче очистки следует перемешивать с другими органическими отходами (листья, трава) и землей.
Также можно приготовить настой для полива. Нарежьте свежие очистки на мелкие куски и замочите их в ведре с водой. Оставьте воду на 3-5 дней. Получившийся настой используйте для полива растений, предварительно процеживая жидкость через сито.
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Источник: news102.ru.