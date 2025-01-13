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Posted 13 января, 03:48

Published 13 января, 03:48

Modified 13 января, 03:50

Updated 13 января, 03:50

Подростки в Екатеринбурге пришли к хозяевам разбитого окна с извинениями

Подростки в Екатеринбурге пришли к хозяевам разбитого окна с извинениями

13 января 2025, 03:48
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге подростки, разбившие окно в доме на Эльмаше, пришли к жильцам с извинениями.

По словам женщины, дети пришли сами и, признавшись в своем деянии, извинились. Теперь будет решаться вопрос с их родителями о замене окна, рассказали в группе ВКонтакте «Наш Эльмаш (Екатеринбург)».

Надеюсь, что вопрос будет решён в ближайшее время, — отметила горожанка.

Напомним, инцидент произошел 11 января 2025 года. Школьники бросались стеклянными бутылками почти час, затем одно из окон разбилось.

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