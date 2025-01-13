Подростки в Екатеринбурге пришли к хозяевам разбитого окна с извинениями

Posted 13 января, 03:48
Published 13 января, 03:48
Modified 13 января, 03:50
Updated 13 января, 03:50
По словам женщины, дети пришли сами и, признавшись в своем деянии, извинились. Теперь будет решаться вопрос с их родителями о замене окна, рассказали в группе ВКонтакте «Наш Эльмаш (Екатеринбург)».
Надеюсь, что вопрос будет решён в ближайшее время, — отметила горожанка.
Напомним, инцидент произошел 11 января 2025 года. Школьники бросались стеклянными бутылками почти час, затем одно из окон разбилось.