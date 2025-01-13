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Posted 13 января, 03:20

Published 13 января, 03:20

Modified 13 января, 03:22

Updated 13 января, 03:22

Погибший мужчина под поездом в Екатеринбурге оказался уроженцем Челябинска

Погибший мужчина под поездом в Екатеринбурге оказался уроженцем Челябинска

13 января 2025, 03:20
Фото: Изображение Midjourney.
29-летний железнодорожный работник, попавший под поезд на станции Екатеринбург-Сортировочный, оказался уроженцем Челябинска. Его звали Алексеем.

По словам друзей Алексея, несколько лет назад он приехал в Екатеринбург учиться и остался здесь жить. Он женился и спустя время у пары появилось двое детей, пишет Е1.

Один из приятелей погибшего также отметил, что он был добрым человеком и любил ездить за город на природу. Близкие сейчас ожидают результатов расследования.

Напомним, происшествие случилось 7 января 2025 года. Молодой человек хотел пролезть под вагоном, чтобы сократить путь, однако в этот момент поезд начал движение и он погиб.

Водитель автомобиля погиб в ДТП с грузовиком в Екатеринбурге
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