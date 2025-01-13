Погибший мужчина под поездом в Екатеринбурге оказался уроженцем Челябинска

Posted 13 января, 03:20
Published 13 января, 03:20
Modified 13 января, 03:22
Updated 13 января, 03:22
По словам друзей Алексея, несколько лет назад он приехал в Екатеринбург учиться и остался здесь жить. Он женился и спустя время у пары появилось двое детей, пишет Е1.
Один из приятелей погибшего также отметил, что он был добрым человеком и любил ездить за город на природу. Близкие сейчас ожидают результатов расследования.
Напомним, происшествие случилось 7 января 2025 года. Молодой человек хотел пролезть под вагоном, чтобы сократить путь, однако в этот момент поезд начал движение и он погиб.