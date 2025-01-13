Полицейские в Екатеринбурге стреляли по колесам машины во время погони за угонщиками

Во время погони силовики сделали выстрел в воздух, однако автомобиль не остановился. Тогда они выстрелили в колеса. Выяснилось, что за рулем находился молодой человек, рядом с ним сидел пассажир. Во время проверки оказалось, что машина в угоне.