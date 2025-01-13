Полицейские в Екатеринбурге стреляли по колесам машины во время погони за угонщиками

Posted 13 января, 10:20
Published 13 января, 10:20
Modified 13 января, 10:22
Updated 13 января, 10:22
Сотрудники ДПС попросили водителя машины остановиться, чтобы проверить документы. Однако тот вместо остановки набрал скорость и поехал дальше. Инспекторы отправились за ним, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Во время погони силовики сделали выстрел в воздух, однако автомобиль не остановился. Тогда они выстрелили в колеса. Выяснилось, что за рулем находился молодой человек, рядом с ним сидел пассажир. Во время проверки оказалось, что машина в угоне.
Молодых людей задержали, а автомобиль отправили на спецстоянку.
Напомним, 27 декабря 2024 года в Сысерти пьяный водитель пытался скрыться от автоинспекторов.