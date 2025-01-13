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Posted 13 января, 10:20

Published 13 января, 10:20

Modified 13 января, 10:22

Updated 13 января, 10:22

Полицейские в Екатеринбурге стреляли по колесам машины во время погони за угонщиками

Полицейские в Екатеринбурге стреляли по колесам машины во время погони за угонщиками

13 января 2025, 10:20
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге полицейские устроили погоню за угонщиками автомобиля Lada в районе ЖБИ. Инцидент произошел ночью 12 января 2025 года.

Сотрудники ДПС попросили водителя машины остановиться, чтобы проверить документы. Однако тот вместо остановки набрал скорость и поехал дальше. Инспекторы отправились за ним, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Во время погони силовики сделали выстрел в воздух, однако автомобиль не остановился. Тогда они выстрелили в колеса. Выяснилось, что за рулем находился молодой человек, рядом с ним сидел пассажир. Во время проверки оказалось, что машина в угоне.

Молодых людей задержали, а автомобиль отправили на спецстоянку.

Напомним, 27 декабря 2024 года в Сысерти пьяный водитель пытался скрыться от автоинспекторов.

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