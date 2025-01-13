Полиция Екатеринбурга заплатит туристам за сорванный отпуск почти 150 тысяч

Posted 13 января, 11:45
Published 13 января, 11:45
Modified 13 января, 11:47
Updated 13 января, 11:47
Зимой 2023 года в аэропорту «Кольцово» пограничники не выпустили женщину из России из-за дефекта в ее паспорте. В результате семья понесла ущерб почти на 140 тысяч рублей из-за неиспользованной путевки.
Суд обязал МВД России выплатить эту сумму, а также каждому истцу по данному делу по 5000 рублей за моральный ущерб. Апелляционный суд оставил решение без изменений, посчитав виновными отдел миграции, сообщает пресс-служба свердловского облсуда.
Напомним, свердловского туриста Илью Орлова пытали в Таиланде на острове Пхукет.