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Posted 13 января, 11:45

Published 13 января, 11:45

Modified 13 января, 11:47

Updated 13 января, 11:47

Полиция Екатеринбурга заплатит туристам за сорванный отпуск почти 150 тысяч

Полиция Екатеринбурга заплатит туристам за сорванный отпуск почти 150 тысяч

13 января 2025, 11:45
Фото: 1MI.
Супругам из Екатеринбурга, чья поездка в Таиланд сорвалась из-за бракованного паспорта, МВД России заплатит более 140 тысяч.

Зимой 2023 года в аэропорту «Кольцово» пограничники не выпустили женщину из России из-за дефекта в ее паспорте. В результате семья понесла ущерб почти на 140 тысяч рублей из-за неиспользованной путевки.

Суд обязал МВД России выплатить эту сумму, а также каждому истцу по данному делу по 5000 рублей за моральный ущерб. Апелляционный суд оставил решение без изменений, посчитав виновными отдел миграции, сообщает пресс-служба свердловского облсуда.

Напомним, свердловского туриста Илью Орлова пытали в Таиланде на острове Пхукет.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Турист#Екатеринбург#Инцидент
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