Полиция раскрыла тайну исчезновения ребенка в Кузбассе

«Сотрудники полиции выяснили, что ночь мальчик провел в подъезде недалеко от своего дома. Противоправных действий в отношении него не совершалось. В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.



