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Posted 13 января, 17:27

Published 13 января, 17:27

Modified 14 января, 15:06

Updated 14 января, 15:06

Полиция раскрыла тайну исчезновения ребенка в Кузбассе

13 января 2025, 17:27
В Прокопьевске полицейские разыскали 9-летнего мальчика, который бесследно исчез накануне, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кузбассу. Об исчезновении ребёнка мы рассказывали ранее.

Мама мальчика не смогла самостоятельно найти сына и обратилась в полицию. Правоохранители обследовали дворы, улицы, подъезды и заброшенные строения. Также они опросили местных жителей и всех, кто мог видеть мальчика, пишет sibdepo.ru.

В итоге, несовершеннолетнего нашли в Зенковском районе Прокопьевска и отвезли в участок, куда пригласили его мать.

«Сотрудники полиции выяснили, что ночь мальчик провел в подъезде недалеко от своего дома. Противоправных действий в отношении него не совершалось. В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

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