Полиция раскрыла тайну исчезновения ребенка в Кузбассе

Posted 13 января, 17:27
Published 13 января, 17:27
Modified 14 января, 15:06
Updated 14 января, 15:06
Мама мальчика не смогла самостоятельно найти сына и обратилась в полицию. Правоохранители обследовали дворы, улицы, подъезды и заброшенные строения. Также они опросили местных жителей и всех, кто мог видеть мальчика, пишет sibdepo.ru.
В итоге, несовершеннолетнего нашли в Зенковском районе Прокопьевска и отвезли в участок, куда пригласили его мать.
«Сотрудники полиции выяснили, что ночь мальчик провел в подъезде недалеко от своего дома. Противоправных действий в отношении него не совершалось. В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.