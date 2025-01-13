Посредством зонтичных поручительств МСП-компании привлекут 30 млрд руб. за 3 месяца

С 2022 года «зонтичные» поручительства определяются как главный инструмент гарантийной поддержки Корпорации МСП. Это изменение применяется по распоряжению президента Владимира Путина. В конце 2024 года принят закон о продлении срока реализации механизма «зонтичных» поручительств, без которого для предпринимателей был бы недоступен каждый третий кредит.