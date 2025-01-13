Посредством зонтичных поручительств МСП-компании привлекут 30 млрд руб. за 3 месяца

Posted 13 января, 08:54
Published 13 января, 08:54
Modified 13 января, 08:55
Updated 13 января, 08:55
Благодаря этому государственному инструменту для развития бизнеса в первом квартале 2025 года предпринимателями может быть получено не менее 30 миллиардов рублей кредитов, пишет ТАСС.
Механизм «зонтичных» поручительств с 1 января выполняется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Зонтичные» поручительства позволяют бизнесу получить требуемое заемное финансирование в условиях отсутствия и недостатка залогов. Этот продукт известен как один из самых эффективных и популярных инструментов развития МСП и является частью обновленной стратегии развития Корпорации МСП, напомнил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
По его словам, благодаря данному инструменту до 2030 года малый и средний бизнес сможет освоить не менее 1,3 триллиона рублей в виде банковских кредитов. На сегодня в роли партнеров Корпорации МСП, которые выделяют средства под «зонтичные» поручительства, выступают 15 банков по всей России.
С 2022 года «зонтичные» поручительства определяются как главный инструмент гарантийной поддержки Корпорации МСП. Это изменение применяется по распоряжению президента Владимира Путина. В конце 2024 года принят закон о продлении срока реализации механизма «зонтичных» поручительств, без которого для предпринимателей был бы недоступен каждый третий кредит.
Напомним, «зонтичные» поручительства Корпорации МСП обеспечивают покрытие до половины от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может составить миллиард рублей при сроке до десяти лет.