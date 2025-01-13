Прогулки по Нижнему Тагилу. Дворец культуры имени И. В. Окунева

О таком Дворце заводчане мечтали с начала строительства УВЗ. Поначалу они проводили свой досуг в небольших рабочих клубах, размещавшихся в деревянных бараках. Самым большим из них в 30-е годы был Центральный, позже ставший кинозалом ДК УВЗ на улице Ильича. Только после Великой Отечественной войны, учитывая необходимость развития культуры, вклад заводчан в Победу, решили построить современный, каменный Дворец культуры. Решения Совета Министров СССР о его возведении добился директор Уралвагонзавода И. В. Окунев в 1951 году. Для строительства был одобрен проект архитектора московского института «Горпроект» Э. М. Залесской. Архитектура тех лет в Советском Союзе отличалась особой торжественностью, богатством декора. Этот стиль позже получит название «Победитель», «Триумф», «Сталинский ампир». Но уже в 50-е годы, после смерти И. В. Сталина, стало всё больше призывов к аскетизму, устранению излишеств. К счастью, И. В. Окуневу удалось отстоять проект. В ноябре 1958 года Дворец культуры Уралвагонзавода был торжественно открыт.