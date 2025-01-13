Прогулки по Нижнему Тагилу. Дворец культуры имени И. В. Окунева

Posted 13 января, 05:22
Published 13 января, 05:22
Modified 13 января, 05:24
Updated 13 января, 05:24
О таком Дворце заводчане мечтали с начала строительства УВЗ. Поначалу они проводили свой досуг в небольших рабочих клубах, размещавшихся в деревянных бараках. Самым большим из них в 30-е годы был Центральный, позже ставший кинозалом ДК УВЗ на улице Ильича. Только после Великой Отечественной войны, учитывая необходимость развития культуры, вклад заводчан в Победу, решили построить современный, каменный Дворец культуры. Решения Совета Министров СССР о его возведении добился директор Уралвагонзавода И. В. Окунев в 1951 году. Для строительства был одобрен проект архитектора московского института «Горпроект» Э. М. Залесской. Архитектура тех лет в Советском Союзе отличалась особой торжественностью, богатством декора. Этот стиль позже получит название «Победитель», «Триумф», «Сталинский ампир». Но уже в 50-е годы, после смерти И. В. Сталина, стало всё больше призывов к аскетизму, устранению излишеств. К счастью, И. В. Окуневу удалось отстоять проект. В ноябре 1958 года Дворец культуры Уралвагонзавода был торжественно открыт.
Построили действительно Дворец, Храм искусства: одновременно красивый, строгий и гармоничный! Центральная часть Дворца выделялась мощным портиком с двумя рядами колонн, боковые флигели имели свои маленькие портики, с центральной частью соединялись переходами. Интерьер Дворца оформили уральским мрамором, пол, окна и двери были сделаны из ценных пород дерева. Поразил заводчан большой зрительный зал, рассчитанный почти на 800 мест, а ещё малый, танцевальный, выставочный, спортивный залы, библиотека и т. д.
Уже несколько поколений жителей Вагонки радуются такому Дворцу. В нём кипит, бьёт ключом жизнь. В разные годы прославились такие творческие коллективы Дворца, как академическая хоровая капелла, симфонический оркестр, ансамбль скрипачей, театр классического балета, становившиеся лауреатами различных всесоюзных конкурсов. Ветераны помнят и драматические спектакли своего театрального коллектива, которые с успехом шли на сцене Дворца.
В феврале 1973 года, через несколько месяцев после смерти И. В. Окунева, Дворец был назван его именем. В 2001 году был проведён капремонт здания, увеличена сцена, закуплено современное оборудование, проведены модернизация и компьютеризация технологических процессов. В 2011 году, к 75-летию УВЗ на площади перед Дворцом культуры на гранитной стеле установили бронзовый бюст И. В. Окунева — почётного гражданина Нижнего Тагила, директора УВЗ, много сделавшего, в том числе, и для строительства Дворца.
Нынешняя жизнь Дворца культуры продолжает впечатлять. К творчеству в нём приобщаются и дети, и взрослые. Занятия всем можно найти на любой вкус: от вокала, хора ветеранов, до хореографии, танцев, циркового искусства и т. д. Местные артисты радуют зрителей, с аншлагом, например, прошли новогодние представления во Дворце.