Рабочий упал со строящегося небоскреба в Екатеринбурге и разбился

Posted 13 января, 15:50
Published 13 января, 15:50
Modified 13 января, 15:52
Updated 13 января, 15:52
В Екатеринбурге силовики будут расследовать уголовное дело о гибели человека на рабочем месте. Мужчина сорвался вниз и разбился на одной из стройплощадок города, информирует пресс-служба регионального СУ СК России.
Трагедия произошла в понедельник, 13 января, на улице Вильгельма де Геннина. Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибший был мигрантом 1968 года рождения. Сообщается, что он упал с высоты 21 этажа — это около 84 метров.
Судебно-медицинские экспертизы установят точные обстоятельства смерти. Также в ходе расследования предстоит выяснить, соблюдались ли требования безопасности на стройплощадке.
В ноябре рабочего из Екатеринбурга придавило рухнувшей кровлей детского сада.