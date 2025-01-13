tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 15:50

Published 13 января, 15:50

Modified 13 января, 15:52

Updated 13 января, 15:52

В Екатеринбурге рабочий на стройке упал с огромной высоты и разбился

Рабочий упал со строящегося небоскреба в Екатеринбурге и разбился

13 января 2025, 15:50
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге рабочий на стройке упал с огромной высоты и разбился

В Екатеринбурге произошел несчастный случай на стройке. Рабочий-мигрант упал с большой высоты и погиб.

В Екатеринбурге силовики будут расследовать уголовное дело о гибели человека на рабочем месте. Мужчина сорвался вниз и разбился на одной из стройплощадок города, информирует пресс-служба регионального СУ СК России.

Трагедия произошла в понедельник, 13 января, на улице Вильгельма де Геннина. Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибший был мигрантом 1968 года рождения. Сообщается, что он упал с высоты 21 этажа — это около 84 метров.

Судебно-медицинские экспертизы установят точные обстоятельства смерти. Также в ходе расследования предстоит выяснить, соблюдались ли требования безопасности на стройплощадке.

В ноябре рабочего из Екатеринбурга придавило рухнувшей кровлей детского сада.

В «Ново-Кальинской» шахте в Свердловской области погиб рабочий
Узнать подробнее
Читайте также:
Хотел сократить путь: в Екатеринбурге железнодорожник погиб под колесами поездаЖитель Тюмени обвиняется в смерти ребенка на стройплощадке в ИрбитеВ СК РФ взяли на контроль дело мигранта из Екатеринбурга, заманившего к себе ребенка
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Рабочий#Высота#Стройплощадка#СК РФ#Гибель человека#Упал#18+#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика