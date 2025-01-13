Рабочий упал со строящегося небоскреба в Екатеринбурге и разбился

Трагедия произошла в понедельник, 13 января, на улице Вильгельма де Геннина. Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибший был мигрантом 1968 года рождения. Сообщается, что он упал с высоты 21 этажа — это около 84 метров.