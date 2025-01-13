Разорвите его руками: классические и экзотические способы очистить ананас

Posted 13 января, 12:30
Published 13 января, 12:30
Modified 13 января, 12:32
Updated 13 января, 12:32
Это самый популярный метод, и он подойдет для тех, кто хочет получить идеально ровные кусочки. Вымойте ананас, чтобы на его шкурке не осталось грязи. Положите его на бок и ножом срежьте верхнюю зеленую часть (хохолок) и нижнюю.
Затем поставьте плод вертикально и острым ножом аккуратно срежьте кожуру сверху вниз, двигаясь по кругу. Постарайтесь удалить как можно больше «глазков». Если мелкие точки остались, можно использовать маленький нож и вырезать их. Для удобства многие удаляют их спиралью, двигаясь вдоль их линий. Разрежьте ананас пополам вдоль, затем снова пополам — вы получите четыре четвертинки.
Удалять сердцевину из мякоти или нет — зависит от плотности фрукта. Если серединка слишком жесткая, то ее лучше вырезать, — советует портал «Едим дома».
Задумывались ли вы, что животные в диких условиях тоже едят ананасы и при этом чистят их без каких-либо инструментов? Натуралисты рассказали, как именно справляются с задачей человекообразные обезьяны.
Выберите спелый ананас, у которого участки на кожуре (шестигранные «глазки») легко выделяются. Покатайте ананас по твердой поверхности, слегка надавливая, чтобы мякоть внутри стала мягче. Найдите участки кожуры, соответствующие «глазкам», и начните отделять эти сегменты руками — ананас как бы сам разделится на части.
Важно помнить, что этот способ лучше работает с мягкими и хорошо созревшими ананасами.
На рынке можно купить слайсеры для ананаса (спиральные ножи). С ними процесс становится еще проще.
Срежьте верхушку ананаса, вставьте инструмент в центр ананаса и начните прокручивать его, как штопор. В итоге вы получите идеальные спирали мякоти, а кожура останется целой. Этот метод подходит для тех, кто не хочет возиться с ножами. Кожуру можно использовать как «посуду» для подачи.
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