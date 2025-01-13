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Posted 13 января, 12:30

Published 13 января, 12:30

Modified 13 января, 12:32

Updated 13 января, 12:32

Разорвите его руками: классические и экзотические способы очистить ананас

Разорвите его руками: классические и экзотические способы очистить ананас

13 января 2025, 12:30
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Ананас в кулинарии используется в самых разных блюдах, но многие хозяйки не любят этот экзотический фрукт из-за его жесткой и плотной кожуры. Рассказываем, как быстро очистить плод и добраться до заветной мякоти.

Классический способ очистки ананаса

Это самый популярный метод, и он подойдет для тех, кто хочет получить идеально ровные кусочки. Вымойте ананас, чтобы на его шкурке не осталось грязи. Положите его на бок и ножом срежьте верхнюю зеленую часть (хохолок) и нижнюю.

Затем поставьте плод вертикально и острым ножом аккуратно срежьте кожуру сверху вниз, двигаясь по кругу. Постарайтесь удалить как можно больше «глазков». Если мелкие точки остались, можно использовать маленький нож и вырезать их. Для удобства многие удаляют их спиралью, двигаясь вдоль их линий. Разрежьте ананас пополам вдоль, затем снова пополам — вы получите четыре четвертинки.

Удалять сердцевину из мякоти или нет — зависит от плотности фрукта. Если серединка слишком жесткая, то ее лучше вырезать, — советует портал «Едим дома».
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Разрывание руками

Задумывались ли вы, что животные в диких условиях тоже едят ананасы и при этом чистят их без каких-либо инструментов? Натуралисты рассказали, как именно справляются с задачей человекообразные обезьяны.

Выберите спелый ананас, у которого участки на кожуре (шестигранные «глазки») легко выделяются. Покатайте ананас по твердой поверхности, слегка надавливая, чтобы мякоть внутри стала мягче. Найдите участки кожуры, соответствующие «глазкам», и начните отделять эти сегменты руками — ананас как бы сам разделится на части.

Если вы хотите очистить ананас без ножа, выбирайте только самые спелые плоды
Если вы хотите очистить ананас без ножа, выбирайте только самые спелые плоды. Фото: 1MI

Важно помнить, что этот способ лучше работает с мягкими и хорошо созревшими ананасами.

Способ со слайсерами

На рынке можно купить слайсеры для ананаса (спиральные ножи). С ними процесс становится еще проще.

Срежьте верхушку ананаса, вставьте инструмент в центр ананаса и начните прокручивать его, как штопор. В итоге вы получите идеальные спирали мякоти, а кожура останется целой. Этот метод подходит для тех, кто не хочет возиться с ножами. Кожуру можно использовать как «посуду» для подачи.

Ранее шеф-повар поделился лайфхаком, как очистить без ножа рыбу с самой жесткой чешуей.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Кулинария#Рецепты#КЦ#Еда и напитки#Советы по готовке#Ананас#Очистка фруктов#Способы очистки#Кухонные советы#Экзотические фрукты
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