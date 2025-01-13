Разорвите его руками: классические и экзотические способы очистить ананас

Затем поставьте плод вертикально и острым ножом аккуратно срежьте кожуру сверху вниз, двигаясь по кругу. Постарайтесь удалить как можно больше «глазков». Если мелкие точки остались, можно использовать маленький нож и вырезать их. Для удобства многие удаляют их спиралью, двигаясь вдоль их линий. Разрежьте ананас пополам вдоль, затем снова пополам — вы получите четыре четвертинки.