Рентгеновское оборудование в ГБ №4 Нижнего Тагила будет обслуживать местная фирма

Posted 13 января, 15:38
Published 13 января, 15:38
Modified 13 января, 15:40
Updated 13 января, 15:40
Работать специалисты будут до 31 декабря 2025 года в поликлинике на Металлургов 2Б, а также в здании №1 на улице Солнечная. Первым месяцем планового обслуживания станет январь 2025 года.
В документации значатся 11 позиций различного оборудования. Например, передвижные палатные аппараты для рентгенографии, цифровой для исследования грудной клетки, телеуправляемые комплексы с проявочной машиной, маммограф и другие, выяснила редакция TagilCity.ru.
Техобслуживание будет проводиться согласно документации изготовителя. В ходе работ необходимо применять запчасти, гарантирующие безопасность приборов.
Контракт на 1,33 миллиона рублей руководство медучреждения заключит с ООО «ЦМТ» из Нижнего Тагила. Компания занимается производством медицинских инструментов и оборудования, руководит фирмой Дмитрий Гаврилов.
Всего ООО было поставщиком в 409 государственных контрактах на сумму 151,6 миллиона рублей для больниц Нижней и Верхней Салды, Кировграда, Качканара, Красноуральска и других заказчиков.
Напомним, что в ГБ №4 Нижнего Тагила планируется ремонт компьютерного томографа. Работами займется компания из Барнаула.