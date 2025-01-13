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Posted 13 января, 15:38

Published 13 января, 15:38

Modified 13 января, 15:40

Updated 13 января, 15:40

Рентгеновское оборудование в ГБ №4 Нижнего Тагила будет обслуживать местная фирма

Рентгеновское оборудование в ГБ №4 Нижнего Тагила будет обслуживать местная фирма

13 января 2025, 15:38
Фото: 1MI.
ООО Центр медицинской техники» из Нижнего Тагила выиграло тендер на обслуживание рентгеновского оборудования в ГБ №4. Цена контракта составила 1,33 миллиона рублей.

Работать специалисты будут до 31 декабря 2025 года в поликлинике на Металлургов 2Б, а также в здании №1 на улице Солнечная. Первым месяцем планового обслуживания станет январь 2025 года.

В документации значатся 11 позиций различного оборудования. Например, передвижные палатные аппараты для рентгенографии, цифровой для исследования грудной клетки, телеуправляемые комплексы с проявочной машиной, маммограф и другие, выяснила редакция TagilCity.ru.

Техобслуживание будет проводиться согласно документации изготовителя. В ходе работ необходимо применять запчасти, гарантирующие безопасность приборов.

Контракт на 1,33 миллиона рублей руководство медучреждения заключит с ООО «ЦМТ» из Нижнего Тагила. Компания занимается производством медицинских инструментов и оборудования, руководит фирмой Дмитрий Гаврилов.

Всего ООО было поставщиком в 409 государственных контрактах на сумму 151,6 миллиона рублей для больниц Нижней и Верхней Салды, Кировграда, Качканара, Красноуральска и других заказчиков.

Напомним, что в ГБ №4 Нижнего Тагила планируется ремонт компьютерного томографа. Работами займется компания из Барнаула.

В Нижнем Тагиле ЦГБ №1 получит медицинское оборудование на 63,8 млн рублей
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