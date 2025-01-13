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Posted 13 января, 04:33

Published 13 января, 04:33

Modified 13 января, 04:35

Updated 13 января, 04:35

Шестилетний мальчик в Екатеринбурге пропал больше месяца назад

Шестилетний мальчик в Екатеринбурге пропал больше месяца назад

13 января 2025, 04:33
Фото: Изображение Midjourney.
Волонтеры в Екатеринбурге разыскивают шестилетнего мальчика, который пропал 7 декабря 2025 года.

У мальчика темные глаза и волосы. В день происшествия на нем были надеты куртка и шапка темного цвета, джинсы и синяя обувь. Кроме того, у ребенка нет передних зубов рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Поиском пропавшего мальчика занимаются сотрудники поискового отряда.

Напомним, 7 января 2025 года в Нижнем Тагиле пропал 12-летний мальчик. Вскоре его нашли в районе Красного Камня. Оказалось, он пошел ночевать к своему другу и не предупредил об этом близких.

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