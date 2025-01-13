Шестилетний мальчик в Екатеринбурге пропал больше месяца назад

Posted 13 января, 04:33
Published 13 января, 04:33
Modified 13 января, 04:35
Updated 13 января, 04:35
У мальчика темные глаза и волосы. В день происшествия на нем были надеты куртка и шапка темного цвета, джинсы и синяя обувь. Кроме того, у ребенка нет передних зубов рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».
Поиском пропавшего мальчика занимаются сотрудники поискового отряда.
Напомним, 7 января 2025 года в Нижнем Тагиле пропал 12-летний мальчик. Вскоре его нашли в районе Красного Камня. Оказалось, он пошел ночевать к своему другу и не предупредил об этом близких.