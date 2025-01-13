Школу в Нижнем Тагиле эвакуировали из-за звонка о минировании

Posted 13 января, 08:30
Published 13 января, 08:30
Modified 13 января, 08:32
Updated 13 января, 08:32
По словам очевидца, после того, как поступила информация о минировании школы, к учебному учреждению приехали специалисты экстренных служб и оцепили здание, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники спасательной службы, ОМОН и врачи. Подробности в данный момент неизвестны.
Напомним, в конце декабря 2024 года в Екатеринбурге из почтового отделения эвакуировали сотрудников и посетителей из-за странной посылки.