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Posted 13 января, 08:30

Published 13 января, 08:30

Modified 13 января, 08:32

Updated 13 января, 08:32

Школу в Нижнем Тагиле эвакуировали из-за звонка о минировании

Школу в Нижнем Тагиле эвакуировали из-за звонка о минировании

13 января 2025, 08:30
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
В Нижнем Тагиле из школы №13 эвакуировали учеников и сотрудников утром 13 января 2025 года.

По словам очевидца, после того, как поступила информация о минировании школы, к учебному учреждению приехали специалисты экстренных служб и оцепили здание, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники спасательной службы, ОМОН и врачи. Подробности в данный момент неизвестны.

Напомним, в конце декабря 2024 года в Екатеринбурге из почтового отделения эвакуировали сотрудников и посетителей из-за странной посылки.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Школа#Эвакуация#ЧП#Минирование#18+#Екатеринбург#Инцидент
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