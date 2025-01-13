Танцовщица шоу-балета из Екатеринбурга погибла в ДТП на Пермском тракте

Posted 13 января, 11:45
Published 13 января, 11:45
Modified 13 января, 11:47
Updated 13 января, 11:47
Девушка ехала от родителей домой за рулем иномарки Hyundai Solaris. В какой-то момент она не справилась с управлением и влетела в грузовик, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В результате происшествия свердловчанка скончалась в машине скорой помощи. О ее смерти рассказали через два дня в шоу-балете, где она работала.
Напомним, 12 января 2025 года на трассе Екатеринбург — Полевской автомобиль сбил женщину, которая шла по автодороге в неположенном месте. Пострадавшую отвезли в медучреждение.