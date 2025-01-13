tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 11:45

Published 13 января, 11:45

Modified 13 января, 11:47

Updated 13 января, 11:47

Танцовщица шоу-балета из Екатеринбурга погибла в ДТП на Пермском тракте

Танцовщица шоу-балета из Екатеринбурга погибла в ДТП на Пермском тракте

13 января 2025, 11:45
Фото: 1MI.
25-летняя участница екатеринбургского шоу-балета «Фрутс» погибла в аварии на Пермском тракте 9 января 2025 года.

Девушка ехала от родителей домой за рулем иномарки Hyundai Solaris. В какой-то момент она не справилась с управлением и влетела в грузовик, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

В результате происшествия свердловчанка скончалась в машине скорой помощи. О ее смерти рассказали через два дня в шоу-балете, где она работала.

Напомним, 12 января 2025 года на трассе Екатеринбург — Полевской автомобиль сбил женщину, которая шла по автодороге в неположенном месте. Пострадавшую отвезли в медучреждение.

Мать и дочь погибли в ДТП на трассе под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель фуры снес информационное табло и перевернулся на Пермском трактеМашина съехала с дороги и перевернулась на Арамильском трактеВодитель ВАЗа влетел в столб и скончался на дублере Сибирского тракта
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Смерть#Девушка#ЧП#18+#Екатеринбург#Погибшая#Инцидент#Пермский тракт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика