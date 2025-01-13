«Уральские локомотивы» «Синары» отсудили у немецкой Siemens 291 млн рублей

Posted 13 января, 11:01
Published 13 января, 11:01
Modified 13 января, 11:03
Updated 13 января, 11:03
Решение о взыскании вынес Арбитражный суд Свердловской области в конце прошлого года. Делом занималась арбитражный судья Наталья Зорина. Всего между названными компаниями идут три разбирательства, в том числе в судах Москвы.
Ранее дочерняя компания немецкой Siemens — ООО «Сименс Мобильность» — пыталась взыскать с «Уральских локомотивов» более 2 миллиардов рублей. Стоит отметить, что «Уральские локомотивы», выпускающие «Ласточек», а также другие электропоезда и электровозы, — некогда было совместным предприятием Siemens и «Синара — Транспортные машины». Но в 2022 году зарубежная компания прекратила свой бизнес на территории нашей страны.
В материале речь идет о претензиях по уже встречному иску от «Уральских локомотивов» из-за одностороннего отказа ООО «Сименс Мобильность» от поставки и гарантии на оборудование для электровозов 2ЭС10, а также образовавшейся по этой причине неустойки. Согласно материалам дела, речь идет об обязательствах по договору поставки комплектов для электровозов еще от 2010 года.
В декабре 2024 года тот же суд удовлетворил иск к предприятию, расположенному в Верхней Пышме, на сумму 20,2 миллиона рублей. От «УЛ» было и встречное требование на 312 миллионов рублей. Поэтому судья произвел процессуальный зачет. Так, из решения суда следует, что с ООО «Сименс Мобильность» в пользу «Уральских локомотивов» будет взыскана неустойка 291,9 миллиона рублей. При этом она будет доначисляться до определенного срока. Также компании все-таки придется осуществить поставку 222 комплектов оборудования для электровозов 2ЭС10 №204.
В суде «Сименс Мобильность» в свою защиту делали акцент на то, что в определенный момент у них наступили обязательства непреодолимой силы, имея в виду санкции Европейского союза в отношении Российской Федерации. Однако судья отметил тот факт, что договор был заключен до 3 марта 2022 года — то есть до введения антироссийских санкций, да и оговорок о прекращении ранее заключенных обязательств в регламенте Европейского союза не имеется, поэтому основания для отказа от исполнения договора у компании тоже не было. «Факт введения „экономических санкций“ не может быть признан правомерным в силу их противоречия публичному порядку Российской Федерации, следовательно, такое основание расторжения договора (по причине „санкций“) не может быть признано законным».
Согласно резолютивной части решения суда, истец не только поддержал экономические санкции, но и фактически отказался от исполнения обязательств на территории Российской Федерации. Также в материалах дела отражено то, что ответчик подконтролен иностранному юридическому лицу, зарегистрированному на территории государства и осуществляет недружественные действия в отношении Российской Федерации и ее граждан.
Единственный участник ООО «Уральские локомотивы» контролируется российскими компаниями, тогда как ООО «Сименс Мобильность» находится под контролем лиц из недружественного иностранного государства. Помимо этого, в рамках рассматриваемого дела судом не установлено следование ответчиком антироссийским санкциям при исполнении договора, — говорится в резолютивной части решения.
Судя по открытым данным, АО «Уральские локомотивы Холдинг», зарегистрированный в сентябре 2024 года, работает в Верхней Пышме с 2010 года на производственной базе «Уральского завода ж/д машиностроения» под руководством Виктора Леша. Изначально (в 2010 году) завод ООО «Уральские локомотивы» являлся совместным детищем «Синары» и Siemens. Сейчас головной компанией значится АО «Группа Синара», зарегистрированное в Екатеринбурге, и руководит им так же Виктор Леш.
У ООО «Сименс Мобильность», головная компания которой расположена в Германии, прибыль за 2023 год составила минус 11,5 миллиарда рублей. Активы тоже в минусе — 7,8 миллиарда. Выручка, датируемая 2023 годом, составила 133 миллиона рублей. В 2022 году Siemens прекратила свой бизнес на территории Российской Федерации.