«Уральские локомотивы» «Синары» отсудили у немецкой Siemens 291 млн рублей

В суде «Сименс Мобильность» в свою защиту делали акцент на то, что в определенный момент у них наступили обязательства непреодолимой силы, имея в виду санкции Европейского союза в отношении Российской Федерации. Однако судья отметил тот факт, что договор был заключен до 3 марта 2022 года — то есть до введения антироссийских санкций, да и оговорок о прекращении ранее заключенных обязательств в регламенте Европейского союза не имеется, поэтому основания для отказа от исполнения договора у компании тоже не было. «Факт введения „экономических санкций“ не может быть признан правомерным в силу их противоречия публичному порядку Российской Федерации, следовательно, такое основание расторжения договора (по причине „санкций“) не может быть признано законным».