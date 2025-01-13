В Екатеринбурге извращенец домогался девушку у подъезда многоэтажки

Posted 13 января, 11:16
Published 13 января, 11:16
Modified 13 января, 11:18
Updated 13 января, 11:18
Происшествие случилось 12 января, утром. Неизвестный мужчина подкараулил девушку у подъезда. Когда она вышла, он спустил штаны и начал мастурбировать, при этом предлагая ей помочь ему в этом деле и хотел заплатить 1000 рублей.
Девушка выругалась на неадекватного мужчину и ушла в подъезд. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, сообщает «Злой Екатеринбург».
Полиция заинтересовалась данным происшествием. Однако заявление на данного гражданина никто пока не написал. Сейчас жильцы дома разыскивают других пострадавших. На извращенца хотят написать коллективное письмо в полицию, так как опасаются за безопасность своих детей.
Напомним, извращенец на велосипеде приставал к екатеринбурженкам и хватал их за ягодицы.