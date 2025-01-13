В Екатеринбурге извращенец домогался девушку у подъезда многоэтажки

Происшествие случилось 12 января, утром. Неизвестный мужчина подкараулил девушку у подъезда. Когда она вышла, он спустил штаны и начал мастурбировать, при этом предлагая ей помочь ему в этом деле и хотел заплатить 1000 рублей.