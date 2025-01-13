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Posted 13 января, 14:32

Published 13 января, 14:32

Modified 13 января, 14:34

Updated 13 января, 14:34

В Екатеринбурге суд запретил казакам строить храм и фермы

В Екатеринбурге суд запретил казакам строить храм и фермы

13 января 2025, 14:32
Фото: Изображение Midjourney.
Екатеринбургской казачьей общине не позволили строить ряд объектов на участке под Билимбаем.

Казаки выбрали себе участок в Свердловской области. Там они хотели построить экопоселение для своей общины. На данной земле планировали построить церковь в древне-русском стиле. Кроме того, казаки хотели разводить коз.

В общине также планировали заняться разведением оленей, лошадей, птиц, пчел, а также лис, хорьков и песца.

Однако, мэрия Новоуральска придала данной территории статус опережающего социально-экономического развития. Казаки пытались судиться с администрацией, но безрезультатно, сообщает ЕАН.

Напомним, участок «Дома-2» выставлен на продажу за 690 млн рублей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Мэрия#Земля#Екатеринбург
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