В Екатеринбурге суд запретил казакам строить храм и фермы

Posted 13 января, 14:32
Published 13 января, 14:32
Modified 13 января, 14:34
Updated 13 января, 14:34
Казаки выбрали себе участок в Свердловской области. Там они хотели построить экопоселение для своей общины. На данной земле планировали построить церковь в древне-русском стиле. Кроме того, казаки хотели разводить коз.
В общине также планировали заняться разведением оленей, лошадей, птиц, пчел, а также лис, хорьков и песца.
Однако, мэрия Новоуральска придала данной территории статус опережающего социально-экономического развития. Казаки пытались судиться с администрацией, но безрезультатно, сообщает ЕАН.
Напомним, участок «Дома-2» выставлен на продажу за 690 млн рублей.