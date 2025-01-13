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Posted 13 января, 13:12

Published 13 января, 13:12

Modified 14 января, 15:07

Updated 14 января, 15:07

В Кузбассе таксист поехал на заказ пьяным

13 января 2025, 13:12
В Таштаголе инспекторы отстранили от управления водителя такси с признаками опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кузбасса.

По информации источника, правоохранители остановили такси, водитель которого ехал на заказ. Сотрудники при проверке документов заметили, что водитель вёл себя возбуждено и долго искал документы, но так и не нашел свое водительское удостоверение, пишет sibdepo.ru.

«Из-за неадекватного поведения водителя, инспекторы заподозрили, что мужчина находится в состоянии опьянения. Водителю предложили пройти освидетельствование на состоянии опьянения — от чего он отказался», — отмечает пресс-служба.

В настоящий момент в отношении автомобилиста был составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», а также по ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения».

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