В Кузбассе таксист поехал на заказ пьяным

Posted 13 января, 13:12
Published 13 января, 13:12
Modified 14 января, 15:07
Updated 14 января, 15:07
По информации источника, правоохранители остановили такси, водитель которого ехал на заказ. Сотрудники при проверке документов заметили, что водитель вёл себя возбуждено и долго искал документы, но так и не нашел свое водительское удостоверение, пишет sibdepo.ru.
«Из-за неадекватного поведения водителя, инспекторы заподозрили, что мужчина находится в состоянии опьянения. Водителю предложили пройти освидетельствование на состоянии опьянения — от чего он отказался», — отмечает пресс-служба.
В настоящий момент в отношении автомобилиста был составлен административный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», а также по ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения».