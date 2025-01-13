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Posted 13 января, 17:15

Published 13 января, 17:15

Modified 14 января, 15:05

Updated 14 января, 15:05

В России вырос спрос на чучела домашних любимцев

13 января 2025, 17:15
В России за последние три года вырос спрос на изготовление чучел из умерших домашних животных вырос среди простых граждан, сообщает РИАМО со ссылкой на SHOT.

«Для многих обращение за помощью к таксидермисту становится способом пережить утрату и сохранить память о питомце. Специалисты в этой области утверждают, что работа с домашними животными — особое искусство. Многие мастера отказываются от таких заказов, поскольку создание точной копии питомца требует глубокого понимания его индивидуальности», — сообщает издание.

Воссоздать характерные черты, привычные выражения мордочки и особенности поведения можно, только если ты действительно знал животное при жизни. При утрате домашнего животного эксперты рекомендуют не избегать печали, а полностью погрузиться в переживания, чтобы затем найти в себе силы двигаться дальше.

Психологи не пришли к единому мнению относительно пользы таксидермии для скорбящих владельцев. С одной стороны, чучело может стать утешением, с другой — усилить застревание в горе, хотя само по себе оно лишь отражает глубинную проблему, а не создает ее.

Таксидермисты предупреждают о сложности точного воспроизведения облика питомца — любое несоответствие может травмировать хозяина. В качестве альтернативы некоторые мастерские предлагают обработку костей животного, превращая их в мемориальный объект для владельца, пишет sibdepo.ru.

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