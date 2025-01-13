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Posted 13 января, 15:16

Published 13 января, 15:16

Modified 13 января, 15:18

Updated 13 января, 15:18

В Свердловской области простятся с погибшим на СВО бывшим сотрудником колонии ИК-54

В Свердловской области простятся с погибшим на СВО бывшим сотрудником колонии ИК-54

13 января 2025, 15:16
Фото: Изображение Midjourney.
В Новой Ляле простятся с погибшим в ходе спецоперации Александром Моховым.

Александр погиб в ходе СВО в ДНР в ушедшем году. Он воевал под Авдеевкой и в Кременной, в Новогродовке и под Очеретино. Боец имел позывной «Призрак». Он посмертно награжден орденом Мужества.

Александр до СВО много лет работал в свердловской ИК-54. За время работы он получил множество наград. В конце января прошлого года он ушел на пенсию (проработал 33 года) в звании старший лейтенант внутренней службы и сразу решил отправиться на СВО.

Александра похоронят 14 января в Новой Ляле. Проститься с героем все желающие смогут у Храма Воскресения Христова.

У бойца остались супруга и дочь, рассказали в Гуфсин по Свердловской области.

Напомним, в Горноуральске простятся с погибшим на СВО бойцом.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#Умер#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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