В Свердловской области простятся с погибшим на СВО бывшим сотрудником колонии ИК-54

Posted 13 января, 15:16
Published 13 января, 15:16
Modified 13 января, 15:18
Updated 13 января, 15:18
Александр погиб в ходе СВО в ДНР в ушедшем году. Он воевал под Авдеевкой и в Кременной, в Новогродовке и под Очеретино. Боец имел позывной «Призрак». Он посмертно награжден орденом Мужества.
Александр до СВО много лет работал в свердловской ИК-54. За время работы он получил множество наград. В конце января прошлого года он ушел на пенсию (проработал 33 года) в звании старший лейтенант внутренней службы и сразу решил отправиться на СВО.
Александра похоронят 14 января в Новой Ляле. Проститься с героем все желающие смогут у Храма Воскресения Христова.
У бойца остались супруга и дочь, рассказали в Гуфсин по Свердловской области.
Напомним, в Горноуральске простятся с погибшим на СВО бойцом.