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Posted 13 января, 16:14

Published 13 января, 16:14

Modified 13 января, 16:15

Updated 13 января, 16:15

Во втором номере печатного журнала Mash Room раскрывается тема обмена пленными

Во втором номере печатного журнала Mash Room раскрывается тема обмена пленными

13 января 2025, 16:14
Проект Mash Room (News Media Holding) решился на еще один эксперимент с форматом: в начале года вышел второй выпуск печатного журнала, где подробно раскрывалась тема обменами пленными и переговоров, а центральными героями номера стали непосредственные участники обменных процессов.

По заявлению главреда Mash Room Никиты Матнишяна, в номере представлены самые любопытные и неоднозначные эпизоды обмена пленными примерно за 30 лет — начиная от переговоров об освобождении экипажа Ил-76 в Кандагаре и заканчивая современностью, когда представители нашей страны постоянно вынуждены искать дипломатические пути вызволения российских солдат, которые защищали свою Родину, из вражеского плена.

В новом номере обсуждаются злободневные и сейчас, и ранее вопросы о значении человеческой жизни в политических играх: некоторым героям пришлось пройти немало серьезных испытаний в ходе своего задержания. Так, командир Ил-76, Герой России Владимир Шарпатов крайне рискованно сбежал из афганского плена в Кандагаре, в котором находился с 1995 года. Больше всего за время своего заключения он тосковал по общению с семьей.

Команда воспользовалась шансом сбежать от талибов: самолету пришлось совершить опасный вылет и приземлиться в ОАЭ, где прием ему устроил сам наследный принц Шарджи. В интервью Шарпатов раскрыл детали своего пленения и побега из неволи.

Помимо этого, в номер попала история и другого известного заключенного — предпринимателя Виктора Бута, который провел в тюрьме США 15 лет. Захваченный Ил-76 перевозил оружие в зафрахтованном им самолете: мужчина рассказал, как помогал команде при планировании побега.

«Шла подготовка. Нам удалось доказать „Талибану“, что самолет почти новый. Поэтому экипажу разрешили ездить и проводить обслуживание. Потом мы сказали: ребята, вы слили всё топливо. Вот технический регламент, вот инструкция на хранение, в самолёте должно быть минимально 10–12 тонн топлива. Они почесали свои бритые головы, вздохнули, почесали пятки. И сказали: ну заправляйте. Через два-три месяца мы сказали: по регламенту, чтобы колёса не деформировались, положено производить руление. Потом разрешили запускать двигатели. То есть мы вот так постепенно подготовили всё для того, чтобы побег состоялся».

В 2005 году в Америке вышел фильм «Оружейный барон», сюжет которого основан на истории Бута. Однако сам предприниматель в интервью называет данный кинопроект демонизацией и «созданной историей». При этом никакой критики того времени, которое Виктору пришлось провести в американской тюрьме, он никогда не озвучивал, отмечая, что американцам не чуждо человеческое отношение к пленным.

Печатный Mash Room не является коммерческим проектом, в котором значимые события раскрываются с нескольких сторон. Печатный журнал — это логическое продолжение подкастов «Не выходя из комнаты» и «Конец истории», который сейчас можно считать уникальной визуальной подачей инфоповодов в Telegram. Примечательно, что цифровые форматы рассчитаны на мгновенную реакцию читателей, а журнал — это сборник материалов для вдумчивого изучения, в котором представлены истории разных эпох и людей.

Подробнее о проекте можно узнать в Telegram: https://t.me/mashkomnata

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