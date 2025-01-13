Во втором номере печатного журнала Mash Room раскрывается тема обмена пленными

«Шла подготовка. Нам удалось доказать „Талибану“, что самолет почти новый. Поэтому экипажу разрешили ездить и проводить обслуживание. Потом мы сказали: ребята, вы слили всё топливо. Вот технический регламент, вот инструкция на хранение, в самолёте должно быть минимально 10–12 тонн топлива. Они почесали свои бритые головы, вздохнули, почесали пятки. И сказали: ну заправляйте. Через два-три месяца мы сказали: по регламенту, чтобы колёса не деформировались, положено производить руление. Потом разрешили запускать двигатели. То есть мы вот так постепенно подготовили всё для того, чтобы побег состоялся».