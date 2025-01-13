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Posted 13 января, 06:30

Published 13 января, 06:30

Modified 13 января, 06:32

Updated 13 января, 06:32

Женщина в Екатеринбурге поменяла имя, чтобы не платить 2 млн алиментов сыну

Женщина в Екатеринбурге поменяла имя, чтобы не платить 2 млн алиментов сыну

13 января 2025, 06:30
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге местная жительница сменила имя, чтобы не выплачивать огромный долг по алиментам ребенку, на которого она лишена родительских прав.

Екатеринбурженка несколько раз выходила замуж. Когда последний раз она пришла в загс — взяла себе полностью другое ФИО. Фамилию также сменил ее муж. Это было сделано из-за долга по алиментам в размере двух миллионов, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Несмотря на это, горожанку нашли приставы и составили в отношении нее протокол. Суд назначил ей 40 часов обязательных работ. Женщина пообещала устроиться на работу и выплачивать долг. Также она поинтересовалась, как восстановиться в родительских правах.

Напомним, жительнице поселка в Свердловской области назначили принудительные работы из-за неуплаты алиментов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Происшествия#Дети#Суд#Алименты#Екатеринбург#Принудительные работы
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