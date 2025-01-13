Женщина в Екатеринбурге поменяла имя, чтобы не платить 2 млн алиментов сыну

Posted 13 января, 06:30
Published 13 января, 06:30
Modified 13 января, 06:32
Updated 13 января, 06:32
Екатеринбурженка несколько раз выходила замуж. Когда последний раз она пришла в загс — взяла себе полностью другое ФИО. Фамилию также сменил ее муж. Это было сделано из-за долга по алиментам в размере двух миллионов, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Несмотря на это, горожанку нашли приставы и составили в отношении нее протокол. Суд назначил ей 40 часов обязательных работ. Женщина пообещала устроиться на работу и выплачивать долг. Также она поинтересовалась, как восстановиться в родительских правах.
Напомним, жительнице поселка в Свердловской области назначили принудительные работы из-за неуплаты алиментов.