Женщина в Екатеринбурге поменяла имя, чтобы не платить 2 млн алиментов сыну

Екатеринбурженка несколько раз выходила замуж. Когда последний раз она пришла в загс — взяла себе полностью другое ФИО. Фамилию также сменил ее муж. Это было сделано из-за долга по алиментам в размере двух миллионов, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».