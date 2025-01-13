Жителю Свердловской области на озере Иртяш удалось поймать 57 рыб за один раз

Posted 13 января, 07:35
Published 13 января, 07:35
Modified 13 января, 07:37
Updated 13 января, 07:37
Мужчина рыбачил на озере Иртяш. О своем необычно большом улове рыбак рассказал в социальных сетях. Он сообщил, что это был особенный день. Поклевки шли одна за другой. В результате за небольшой промежуток времени удалось выловить 57 рыб. При этом поклевок было еще больше, но некоторые рыбы срывались с крючка.
Для рыбака такой улов — очень приятное событие. По его словам, он давно не получал такого наслаждения на рыбалке, даже несмотря на то, что рыбки были небольшие.
Некоторые рыбки мужчина отпустил обратно в воду, чтобы они подросли.
Напомним, десятки рыбаков уплыли на отколовшейся льдине в Свердловской области.