Жителю Свердловской области на озере Иртяш удалось поймать 57 рыб за один раз

Мужчина рыбачил на озере Иртяш. О своем необычно большом улове рыбак рассказал в социальных сетях. Он сообщил, что это был особенный день. Поклевки шли одна за другой. В результате за небольшой промежуток времени удалось выловить 57 рыб. При этом поклевок было еще больше, но некоторые рыбы срывались с крючка.