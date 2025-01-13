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Posted 13 января, 07:35

Published 13 января, 07:35

Modified 13 января, 07:37

Updated 13 января, 07:37

Жителю Свердловской области на озере Иртяш удалось поймать 57 рыб за один раз

Жителю Свердловской области на озере Иртяш удалось поймать 57 рыб за один раз

13 января 2025, 07:35
Фото: 1MI.
Свердловчанин за короткий промежуток времени наловил более полсотни рыб.

Мужчина рыбачил на озере Иртяш. О своем необычно большом улове рыбак рассказал в социальных сетях. Он сообщил, что это был особенный день. Поклевки шли одна за другой. В результате за небольшой промежуток времени удалось выловить 57 рыб. При этом поклевок было еще больше, но некоторые рыбы срывались с крючка.

Для рыбака такой улов — очень приятное событие. По его словам, он давно не получал такого наслаждения на рыбалке, даже несмотря на то, что рыбки были небольшие.

Некоторые рыбки мужчина отпустил обратно в воду, чтобы они подросли.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Рыбалка#Рыбак#Природа#Екатеринбург
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