10-летний мальчик сломал позвоночник на необорудованной горке в Екатеринбурге

Как рассказала мама мальчика, он сейчас проходит лечение в ДГКБ №9 и уже идет на поправку — в четверг выписка. Однако это еще не конец лечения: компрессионный перелом требует длительной реабилитации. Мальчику нельзя будет сидеть в течение шести месяцев и придется постоянно носить корсет. Кроме того, его временно его переведут на домашнее обучение.