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Posted 14 января, 16:27

Published 14 января, 16:27

Modified 14 января, 16:29

Updated 14 января, 16:29

В Екатеринбурге 10-летний мальчик сломал позвоночник, катаясь на «ватрушке»

10-летний мальчик сломал позвоночник на необорудованной горке в Екатеринбурге

14 января 2025, 16:27
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге 10-летний мальчик сломал позвоночник, катаясь на «ватрушке»

10-летний житель Екатеринбурга катался на горке в районе «Парк Хауса» на «ватрушке» и получил компрессионный перелом позвоночника.

Несчастный случай произошел в Основинском парке Кировского района, пишет Е1.

Как рассказала мама мальчика, он сейчас проходит лечение в ДГКБ №9 и уже идет на поправку — в четверг выписка. Однако это еще не конец лечения: компрессионный перелом требует длительной реабилитации. Мальчику нельзя будет сидеть в течение шести месяцев и придется постоянно носить корсет. Кроме того, его временно его переведут на домашнее обучение.

По словам женщины, трасса, где катался ее сын, не оборудована и пролегает между деревьями. Администрация Кировского района уже отреагировала на ситуацию: злополучную горку засыпали песком.

Прошлой зимой несколько екатеринбуржцев травмировались на горке для тюбинга в парке «7 ключей».

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Ребенок#Горка#Несчастный случай#Реабилитация#Перелом позвоночника#Екатеринбург#Тюбинг#ДГКБ №9
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