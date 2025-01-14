10-летний мальчик сломал позвоночник на необорудованной горке в Екатеринбурге

Posted 14 января, 16:27
Published 14 января, 16:27
Modified 14 января, 16:29
Updated 14 января, 16:29
Несчастный случай произошел в Основинском парке Кировского района, пишет Е1.
Как рассказала мама мальчика, он сейчас проходит лечение в ДГКБ №9 и уже идет на поправку — в четверг выписка. Однако это еще не конец лечения: компрессионный перелом требует длительной реабилитации. Мальчику нельзя будет сидеть в течение шести месяцев и придется постоянно носить корсет. Кроме того, его временно его переведут на домашнее обучение.
По словам женщины, трасса, где катался ее сын, не оборудована и пролегает между деревьями. Администрация Кировского района уже отреагировала на ситуацию: злополучную горку засыпали песком.
Прошлой зимой несколько екатеринбуржцев травмировались на горке для тюбинга в парке «7 ключей».