500 тонн просроченных консервов найдены на полках магазинов в Свердловской области

ООО «Гринберри» и ООО «Продэкспорт» занимались завышением объемов продукции и продлением сроков годности. Так, если у одной партии заканчивались сроки, то она смешивалась с более свежей. В результате продукт становился пригодным для реализации. Консервы также продавались и в других регионах.