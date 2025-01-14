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Posted 14 января, 09:38

Published 14 января, 09:38

Modified 14 января, 09:39

Updated 14 января, 09:39

В Свердловской области в магазинах продавали просроченные консервы

500 тонн просроченных консервов найдены на полках магазинов в Свердловской области

14 января 2025, 09:38
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области в магазинах продавали просроченные консервы

Специалистами Россельхознадзора выявлено более 500 тонн рыбных консервов на полках магазинов в Свердловской области. Производители продлевали у них сроки годности и смешивали старый продукт со свежим.

Товар выпускали в реализацию две компании, сообщили в Россельхознадзоре.

ООО «Гринберри» и ООО «Продэкспорт» занимались завышением объемов продукции и продлением сроков годности. Так, если у одной партии заканчивались сроки, то она смешивалась с более свежей. В результате продукт становился пригодным для реализации. Консервы также продавались и в других регионах.

В результате Россельхознадзор аннулировал в ФГИС «ВетИС.Паспорт» учетные записи компаний и призвал всех получателей изъять консервы из оборота. Также данные переданы правоохранителям.

Ранее в Екатеринбурге блогер получила в подарок от «Жизньмарта» просроченные роллы.

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#Ирина Кирилова
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