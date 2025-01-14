500 тонн просроченных консервов найдены на полках магазинов в Свердловской области

Posted 14 января, 09:38
Published 14 января, 09:38
Modified 14 января, 09:39
Updated 14 января, 09:39
Товар выпускали в реализацию две компании, сообщили в Россельхознадзоре.
ООО «Гринберри» и ООО «Продэкспорт» занимались завышением объемов продукции и продлением сроков годности. Так, если у одной партии заканчивались сроки, то она смешивалась с более свежей. В результате продукт становился пригодным для реализации. Консервы также продавались и в других регионах.
В результате Россельхознадзор аннулировал в ФГИС «ВетИС.Паспорт» учетные записи компаний и призвал всех получателей изъять консервы из оборота. Также данные переданы правоохранителям.
Ранее в Екатеринбурге блогер получила в подарок от «Жизньмарта» просроченные роллы.